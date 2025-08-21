El presidente no protege a los funcionarios si son corruptos

Yakarta, Viva – El presidente diario Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enfatizó el compromiso Presidente Prabowo Subianto en erradicación corrupción en el país. Esto se evidencia por la operación de arresto (Ot) Viceministro Immanuel Ebenezer.

Se dice que Prabowo es indiscriminado para erradicar la corrupción en Indonesia, aunque KPK Debe arrestar a uno de los ministros en su gabinete.

«El presidente no protegerá a nadie, incluidos sus propios funcionarios, si se demuestra que toma medidas que no son encomiables», dijo Dasco a los periodistas en el Complejo del Parlamento, el jueves 21 de agosto de 2025.



Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

El presidente diario del partido Gerindra dijo que hasta ahora no ha habido un anuncio oficial del KPK sobre el estado de Immanuel.

«De hecho, no ha habido un anuncio oficial del KPK sobre el estado de la persona en cuestión. Pero debe enfatizarse que muchas veces el presidente enfatizó al presidente a la aplicación de la aplicación de los casos de corrupción», dijo.

Se sabe que la noticia de Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer fue revelada por el KPK que ocurrió el miércoles por la noche, 20 de agosto de 2025.

En la operación, el KPK también obtuvo docenas de automóviles y varias unidades de motocicleta y algo de efectivo.

Noel fue arrestado por el KPK por supuesta extorsión de la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Mientras tanto, se dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto no estaba relacionado cuando escuchó información relacionada con el arresto realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) contra el Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer o Noel Ebenezer.

La información fue obtenida por Prabowo directamente del Ministro de Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Cuando escuchó la noticia, Prabowo lamentó que sus hombres fueran anotados por el KPT OTT. De hecho, Prabowo dijo que Praseteto le recordó repetidamente a su personal que erradicara la corrupción.



«He dicho, (Prabowo) lamenté. Me arrepiento de que en el medio se haya recordado muchas veces. Sí, si estás sorprendido, o no», explicó.

Además, Prabowo también invitó al KPK a continuar el proceso legal contra Noel. También respeta el proceso en curso.