El presidente Nepal acuerda mostrar al ex presidente de la Corte Suprema como PM Interim

Yakarta, Viva – Presidente Nepal Ram Chandra Paudel, en principio, aprobó el nombramiento del antiguo Presidente del Tribunal Supremo, Sushila Karki como Primer ministro Mientras tanto (interino), informó el portal de noticias de Nepal, viernes 12 de septiembre de 2025.

El acuerdo se dio después de que Paudel se reuniera con Karki y consultó con varios expertos.

El presidente ahora está buscando opciones legales para que Karki pueda ser designado sin la necesidad de disolver el parlamento, condiciones que generalmente se aplican si el candidato del primer ministro no es miembro de la Cámara de Representantes.

Los militares disipan a los manifestantes en Katmandú, Nepal

«Las conversaciones han mostrado progreso, pero la decisión final no se ha logrado», dijo un abogado que conocía el proceso de consulta, según lo citado por Nepal News.

Los medios locales informaron que la discusión sobre la formación de un gobierno temporal tuvo lugar en la sede militar el jueves 11 de septiembre. Sin embargo, el choque estalló fuera de la sede después del nombre de Karki sobresaliendo como candidato para el primer ministro.

Los manifestantes de la joven generación de la Generación Z en realidad propusieron dos nombres alternativos, a saber, el alcalde Katmandú Balen Shah y el alcalde Dharan Harka Sampang.

La situación política de Nepal se ha calentado desde el 4 de septiembre, cuando las autoridades locales prohibieron una serie de grandes plataformas de redes sociales porque no cumplieron con la fecha límite de registro del Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. La prohibición finalmente fue revocada el lunes 8 de septiembre después de una ola de acción de protesta.

La crisis empeoró el martes 9 de septiembre cuando las masas invadieron el edificio del Parlamento Nacional. La policía respondió disparando cañones de agua, gases lacrimógenos, a balas afiladas hacia los manifestantes. El informe de los medios dijo que docenas de personas fueron asesinadas y cientos de otros heridos. (Hormiga)