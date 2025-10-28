El presidente Murmu realizará una incursión en un avión localizador de rabiles en octubre







Presidente Draupadi Murmu visitará Ambala, Haryana el 29 de octubre, donde realizará una incursión en un avión de combate Rafale en la Estación de la Fuerza Aérea de Ambala.

En particular, el presidente, que es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la India, también realizó una incursión en un avión de combate Sukhoi 30 MKI en la Estación de la Fuerza Aérea de Tezpur, Assam, el 8 de abril de 2023.

Vale la pena señalar que Rafale también fue desplegado durante la «Operación Sindoor».

A principios de este mes, IANS informó que Dassault Aviation de Francia está planeando una línea de ensamblaje Rafale en India con miras a los pedidos de la Armada y la Fuerza Aérea de la India.

Según fuentes cercanas al desarrollo, India pronto podría convertirse en el primer país en producir un avión de combate de generación 4,5 sin ser un fabricante de equipos originales ni un OEM.

Dassault tiene una cartera de pedidos actual de cerca de 200 Rafale, que incluye entregas pendientes de pedidos existentes de 80 aviones para los Emiratos Árabes Unidos, 42 para Indonesia, 12 para Croacia, 54 para Egipto, 24 para Grecia, 36 para Qatar y 26 potenciales para el Reino Unido. Armada india.

Las fuentes revelaron que con su capacidad actual limitada a 24 aviones por año, existen argumentos sólidos para que Dassault establezca una línea de producción adicional en su empresa conjunta, Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) en India.

India es un gran mercado y la Fuerza Aérea India está considerando comprar 114 aviones de combate. Se espera una solicitud de propuesta para esto en los próximos seis meses. Este será uno de los pedidos de cazas más grandes del mundo.

También se espera que el pedido naval indio de 26 aviones se finalice en los próximos seis meses y las entregas comiencen en 2027.

Las fuentes dijeron anteriormente que la línea de fabricación de Rafale en DRAL, zona económica especial de MIHAN, Nagpur, contará con una infraestructura adicional de medio millón de pies cuadrados distribuida en 4 hangares, y la producción comenzará en 2028.

La capacidad anual está prevista en 24 aeronave por año o dos aviones por mes. A un precio previsto de 1.000 millones de rupias por avión en 2028, se traducirá en ventas de 24.000 millones de rupias al año.

Esto requerirá una inversión adicional de cerca de 3.000 millones de rupias. En términos de oportunidades de empleo, DRAL contará con más de 600 personas para cumplir con los requisitos de la línea de ensamblaje final del Falcon 2000. Con Rafale, esto podría superar la marca de 1.200.

