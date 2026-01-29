El presidente Murmu preside la ceremonia del retiro de palizas en Vijay Chowk







Las celebraciones del 77º Día de la República llegaron a su fin formal el jueves con la tradicional ceremonia de Retiro de Golpes en Vijay Chowk, presidida por Presidente Draupadi Murmu.

En una publicación en X, el presidente dijo que la ceremonia proporcionó una conclusión apropiada a las festividades del Día de la República. Señaló que las actuaciones de las bandas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía reflejaban el espíritu de unidad nacional y el valor duradero de las fuerzas armadas de la India.

«Las melodiosas melodías personificaban la rica herencia cultural y las tradiciones militares de la nación», decía la publicación.

El icónico Vijay Chowk resonó con melodías indias durante la ceremonia, que marcó la culminación de la 77º Día de la República Celebraciones el 29 de enero.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, bandas del Ejército de la India, la Armada de la India, la Fuerza Aérea de la India y las Fuerzas de Policía Armadas Centrales presentaron una serie de actuaciones de taconeos ante una distinguida reunión que incluía al Presidente Murmu, el Vicepresidente CP Radhakrishnan, el Primer Ministro Narendra Modi, el Ministro de Defensa Rajnath Singh, otros Ministros de la Unión, altos funcionarios y miembros del público.

La ceremonia comenzó con las bandas masivas interpretando ‘Kadam Kadam Badhaye Ja’, seguida de interpretaciones melodiosas de la banda Pipes and Drums, incluidas ‘Atulya Bharat’, ‘Veer Sainik’, ‘Mili Jhuli’, ‘Nritya Sarita’, ‘Marooni’ y ‘Jhelum’. Las bandas de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía tocaron melodías como ‘Vijay Bharat’, ‘Hathrohi’, ‘Jai Ho’ y ‘Veer Sipahi’.

Beating Retreat 2026: asientos de Vijay Chowk con nombres de instrumentos musicales indios

El Fuerza Aérea India La banda presentó composiciones que incluían ‘Brave Warrior’, ‘Twilight’, ‘Alert’ y ‘Flying Star’, mientras que la banda de la Armada de la India interpretó ‘Namaste’, ‘Sagar Pawan’, ‘Matribhumi’, ‘Tejasvi’ y ‘Jai Bharati’. A esto le siguieron las interpretaciones de la banda del ejército indio de ‘Vijayee Bharat’, ‘Aarambh Hai, Prachand Hai’, ‘Aye Watan, Aye Watan’, ‘Anand Math’, ‘Sugamya Bharat’ y ‘Sitare Hind’.

Las Massed Bands tocaron más tarde ‘Bharat Ke Shaan’, ‘Vande Mataram’ y ‘Drummers Call’. La ceremonia concluyó con los cornetas interpretando la melodía patriótica ‘Sare Jahan Se Acha’, según el comunicado.

El director principal de la ceremonia fue el líder de escuadrón Leimapokpam Rupachandra Singh. El ejército indio La banda fue dirigida por Subedar Major Prakash Joshi, mientras que M Antony, MCPO MUS II y el suboficial Ashok Kumar dirigieron las bandas de la Armada de la India y la Fuerza Aérea de la India, respectivamente. La banda de las Fuerzas Armadas Centrales de Policía estuvo dirigida por el inspector Chetram. La banda Pipes and Drums actuó bajo la dirección de Subedar SP Chourasia, mientras que los cornetas estuvieron dirigidos por Subedar Manoj Kumar.

Este año, los recintos de asientos de Vijay Chowk recibieron nombres de instrumentos musicales indios, incluidos Bansuri, Damaru, Ektara, Esraj, Mridangam, Nagada, Pakhawaj, Santoor, Sarangi, Sarinda, Sarod, Shehnai, Sitar, Surbahar, Tabla y Veena.

