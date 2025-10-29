El presidente Mike Johnson rechaza la idea de Donald Trump de un tercer mandato presidencial







Las reflexiones del presidente Donald Trump sobre una posible candidatura para un tercer mandato Casa Blanca se han topado con al menos un obstáculo: el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Johnson, el líder republicano que ha construido su carrera acercándose a Trump, dijo que habían discutido el tema, pero el presidente se mantuvo en contra de un tercer mandato que violaría la Constitución. «No veo un camino para eso», dijo Johnson el martes en su conferencia de prensa diaria en el Capitolio, el día 28 del cierre del gobierno federal.

Johnson dijo que cree que Trump comprende la situación: «Él y yo hemos hablado sobre las restricciones de la Constitución». El orador describió cómo la Enmienda 22 de la Constitución no permite un tercer mandato presidencial y cambiar eso, con una nueva enmienda, sería un proceso engorroso que duraría una década para ganar estados y votos en el Congreso. «Pero puedo decirles que no vamos a quitar el pie del acelerador», afirmó. «Vamos a cumplir con el pueblo estadounidense y tenemos una gran carrera por delante, vamos a tener cuatro años fuertes».

Los comentarios del orador se producen mientras Trump, con solo 10 meses en el cargo en su segundo mandato, está poniendo a prueba los poderes de la presidencia de maneras nuevas y a menudo discordantes «y ha planteado repetidamente la idea de tratar de permanecer en el poder en la Casa Blanca. Se distribuyen sombreros en llamas que dicen «Trump 2028» como recuerdos a los legisladores y otras personas que visitan la Casa Blanca, y el exdirector de campaña de Trump de 2016, convertido en podcaster, Stephen Bannon, ha revivido la idea de una tercer mandato de Trump.

rump dijo a los periodistas el lunes Fuerza aérea uno en su viaje a Japón que le encantaría volver a correr. «Me encantaría hacerlo», dijo el presidente. Trump continuó diciendo que su Partido Republicano tiene grandes opciones para las próximas elecciones presidenciales «en Marco Rubio, el secretario de Estado, que viajaba con él, y el vicepresidente JD Vance, que visitó a los senadores en el Capitolio el martes». presidencia, descartó la idea como «demasiado linda».

«A usted se le permitiría hacer eso, pero yo no lo haría», dijo. «A la gente no le gustaría que «es demasiado lindo», no estaría bien». La charla se produce mientras Trump, en sus palabras y acciones, está mostrando hasta dónde puede llevar la presidencia «y desafiando a cualquiera a detenerlo. Está enviando tropas de la Guardia Nacional a las ciudades a pesar de las objeciones de varios gobernadores estatales; aceptando millones incalculables en donaciones privadas para pagar a los militares y financiar el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, eligiendo ganadores y perdedores en el cierre del gobierno. Johnson, el republicano de Luisiana que ascendió rápidamente hasta convertirse en presidente de la Cámara de Representantes con la bendición de Trump, descartó las preocupaciones sobre un posible tercer mandato como «pelo en llamas» por los críticos del presidente. «Él se divierte con eso, trolleando al demócratas«, dijo Johnson.

