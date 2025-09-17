El presidente llama al equipo de encontrar el hecho de que no tenga necesidad de formarse

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos legales, JAMÓNInmigración y penitenciaría (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dijo que el presidente Prabowo Subianto no condujo a la formación de un equipo conjunto de recolección de hechos (TGPF) para investigar el autor intelectual del caos en la manifestación en agosto pasado.

Yusril afirmó haber recibido una confirmación directa del presidente Prabowo sobre la formación del equipo conjunto.

«He recibido una afirmación del presidente en este momento que la propuesta de formar un equipo conjunto, un equipo de recolección de equipo para casos de demostración que condujeron a los disturbios a fines de agosto, no necesitó formarse», dijo Yusril a los periodistas en el Palacio Estatal, Central Jakarta, el miércoles 17 de septiembre, 2025.

La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Sin embargo, dijo Yusril, el presidente Prabowo invitó a 6 instituciones estatales a cargo de los problemas de derechos humanos para realizar investigaciones en el campo.

«Entonces el presidente dijo que, por favor, Komnas Ham y 6 instituciones de derechos humanos trabajan para realizar una investigación, encontrar hechos sobre lo que sucedió detrás de la manifestación», concluyó.

Para obtener información, seis instituciones nacionales de derechos humanos (HAM) formaron un equipo independiente para encontrar el hecho de que la manifestación y los disturbios a fines de agosto y principios de septiembre de 2025 en Yakarta y varias otras regiones en Indonesia.

El equipo está formado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Komnas), Komnas Wanita, el Defensor del Pueblo de Indonesia, Instituto de Protección de Testigos y Víctima (LPSK), Comisión de Protección Infantil Indonesia (KPAI) y la Comisión Nacional de Discapacidad (KND).

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Anis Hidayah, durante una conferencia de prensa en su oficina, Yakarta, dijo el viernes que la formación de un equipo independiente fue un esfuerzo y compromiso de cada institución de derechos humanos para encontrar hechos y compilar informes integrales.

«El propósito de este equipo además de buscar hechos es cómo explorar una serie de información relacionada con la situación de la víctima, lo que el gobierno ha hecho el gobierno y lo que debemos recomendar para fomentar la apertura relacionada con la verdad, la justicia, la recuperación de las víctimas», dijo ANIS.

El alcance del equipo independiente incluye demostraciones de monitoreo y disturbios. El equipo también evaluará el impacto de los eventos, incluidas las víctimas, las víctimas lesionadas, el trauma psicológico, las pérdidas sociales y económicas y el daño a las instalaciones públicas.

La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

El equipo no descartó la posibilidad de descubrir el autor intelectual detrás de los disturbios e identificar actores estatales y no estatales involucrados. Por otro lado, el equipo también exploró información sobre las personas desaparecidas en el incidente.

«Todas las cosas que suceden, ya sea violencia, ya sea arrestos arbitrariamente o víctimas que murieron, afectaron a las víctimas, etc. Todos identificaremos», dijo Anis.

Según ANIS, este equipo independiente es una iniciativa de la institución de derechos humanos, sin instrucciones del gobierno. La formación del equipo también es un seguimiento de la investigación de cada institución que ha comenzado desde que ocurrieron la demostración y los disturbios.