¡El presidente ha recordado no ser corrupto!

Bandung, Viva – Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi gunadi sadikin Preocupado por la operación de las manos de captura (OTT) y los sospechosos de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Contra el viceministro de mano de obra, Immanuel Ebenezer.

Según él, la noticia fue muy triste, principalmente porque involucraba a funcionarios en las filas del gabinete rojo y blanco.

Sin embargo, el Ministro de Salud enfatizó que el Presidente Prabowo Subianto, junto con todos los niveles de ministros, continuó respetando el proceso legal en curso y se rindió plenamente a las agencias de aplicación de la ley.



Viceministro de Immanuel Ebenezer se convirtió en sospechoso de KPK

«El presidente recordó repetidamente a los ministros y ministros adjuntos que trabajen bien, nunca cometan corrupción y mantuvieran la confianza pública», dijo Budi Gunadi Sadikin en Bandung, el viernes 22 de agosto de 2025.

Reveló mucho antes de que ocurriera el OTT, el presidente Prabowo había enfatizado repetidamente la importancia de mantener la integridad y no decepcionó a las personas, especialmente con actos de corrupción.

«El mensaje del presidente es muy claro: trabajar profesionalmente, servir a la gente y mantenerse alejado de las prácticas de corrupción», agregó

Anteriormente, la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) llevó a cabo una operación de captura (OTT) que capturó al Viceministro de Manpower (Viceministro) el miércoles por la noche. OTT relacionado con el caso de extorsión en la gestión del certificado K3 (seguridad y salud ocupacional).

Immanuel Ebenezer como viceministro de Wamenaker se convirtió en uno de los 11 sospechosos en el caso del Certificado K3 para el Ministerio de Handal (Kemenaker).

Informe: Cepi Kurnia/ Tvone Bandung