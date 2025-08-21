El presidente francés, Macron, llama al primer ministro Modi, discute los esfuerzos de paz de Ucrania y Gaza







El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación telefónica con Primer Ministro Narendra Modi El jueves, discutiendo los esfuerzos en curso para asegurar resoluciones pacíficas a los conflictos en Ucrania y Asia occidental, particularmente la Guerra de Israel-Hamas en Gaza, informó el PTI.

La llamada, iniciada por el lado francés, sigue el papel activo de Macron en la diplomacia europea, incluidas las recientes conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington.

«Tuve una muy buena conversación con mi amigo presidente Macron. Intercambió puntos de vista sobre los esfuerzos para la resolución pacífica de los conflictos en Ucrania y en Asia occidental. Reafirmó nuestro compromiso de fortalecer aún más la asociación estratégica de la India», compartió el primer ministro Modi en X.

El presidente Macron publicó en `X` que ambos líderes» coordinaron posiciones en la guerra en Ucrania para avanzar hacia una paz justa y duradera, con fuertes garantías para la seguridad de Ucrania y Europa «.

Según la Oficina del Primer Ministro (PMO), los líderes también discutieron el Gaza Crisis, con Macron compartiendo ideas de reuniones recientes de alto nivel en los Estados Unidos que involucran a líderes europeos y ucranianos, según el PTI.

El primer ministro Modi reiteró la posición de larga data de la India que favorece el diálogo pacífico y la restauración temprana de la paz y la estabilidad en las zonas de conflicto.

Los dos líderes también revisaron el progreso en la cooperación bilateral, incluso en las áreas de comercio, defensa, cooperación nuclear civil, tecnología y energía.

«Reafirmaron el compromiso conjunto para fortalecer la asociación estratégica de la India y Mark 2026 como ‘año de innovación’ de una manera adecuada», dijo la PMO.

Lo más destacado fue el acuerdo para designar 2026 como el ‘año de innovación’ en honor a su creciente asociación. Macron también extendió el apoyo a la conclusión temprana del Acuerdo de Libre Comercio India -UE (TLC).

Macron agregó que las dos naciones habían acordado intensificar los intercambios económicos y la colaboración estratégica, calificando esencial para garantizar la soberanía y la independencia de ambos países, según el PTI.

El Presidente francés También hizo referencia a la Cumbre de Acción de AI celebrada en París a principios de este año y expresó su apoyo a la próxima Cumbre de Impacto de AI que se organizará por Nueva Delhi en 2026.

India y Francia se comprometieron a trabajar estrechamente hacia reformas multilaterales, particularmente en el período previo a la Presidencia G7 de Francia y la Presidencia BRICS de la India, ambas programadas para 2026.

