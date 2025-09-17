El presidente extiende los deseos de cumpleaños para el primer ministro Modi, elogia su liderazgo visionario







El presidente Droupadi Murmu recibió el miércoles al primer ministro Narendra Modi En su 75 cumpleaños y lo elogió por inculcar una cultura de lograr grandes objetivos en el país.

«Hoy, la comunidad global también está expresando su fe en su orientación», dijo Murmu en sus saludos de cumpleaños al primer ministro. Modi nació el 17 de septiembre de 1950 en una pequeña ciudad, Vadnagar, en Gujarat.

«Saludos de cumpleaños sinceros y los mejores deseos para el Primer Ministro de la IndiaShri @narendramodi ji. Al ejemplificar el pináculo del trabajo duro a través de su extraordinario liderazgo, ha inculcar una cultura de lograr grandes objetivos en el país.

«Rezo a Dios para que permanezca para siempre saludable y alegre, y con su liderazgo único, lleva a la nación a nuevas alturas de progreso», dijo el presidente en una publicación sobre X en Hindi.

