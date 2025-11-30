El presidente estadounidense Trump suspende visas y pasaportes afganos







La administración Trump suspendió todas las decisiones de asilo y suspendió la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos días después de un tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó a un Guardia nacional miembro muerto y otro en estado crítico el 26 de noviembre. Los investigadores continuaron el sábado buscando un motivo del tiroteo, siendo el sospechoso un ciudadano afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, que trabajó con la CIA durante la guerra de Afganistán y ahora enfrenta cargos que incluyen asesinato en primer grado. El hombre solicitó asilo durante la administración Biden y se lo concedió este año bajo Trump, según un grupo que ayuda con el reasentamiento de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses en su país.

La administración Trump aprovechó el tiroteo para prometer intensificar los esfuerzos para frenar la inmigración legal, prometiendo pausar la entrada desde algunos países pobres y revisar a los afganos y otros inmigrantes legales que ya se encuentran en el país. Esto se suma a otras medidas, algunas de las cuales ya se habían puesto en marcha anteriormente.

El sospechoso, de 29 años, es el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal. Fotos/PTI

Triunfo calificó el tiroteo de “ataque terrorista” y criticó a la administración Biden por permitir la entrada de afganos que trabajaban con las fuerzas estadounidenses.

El director de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Joseph Edlow, dijo en una publicación en la plataforma social X que las decisiones de asilo se suspenderán “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea examinado y examinado en el máximo grado posible”.

Shawn VanDiver, presidente del grupo AfghanEvac, con sede en San Diego, dijo en respuesta: “Están utilizando a un solo individuo violento como cobertura para una política que han planeado durante mucho tiempo, convirtiendo sus propios fallos de inteligencia en una excusa para castigar a toda una comunidad y a los veteranos que sirvieron junto a ellos”.

Los investigadores están ejecutando órdenes de arresto en Washington estado y otras partes del país en busca del sospechoso, Lakanwal, que aún no ha sido encontrado por las autoridades.

