El presidente estadounidense Trump da marcha atrás antes de la reunión con Zelenskyy







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy para conversaciones en la Casa Blanca el viernes, y el líder estadounidense señaló que no está listo para aceptar vender a Kiev un sistema de misiles de largo alcance que los ucranianos dicen que necesitan desesperadamente. Zelenskyy tiene su cara a cara con Trump un día después de que el presidente estadounidense y el presidente ruso Vladimir Putin mantuvieran una larga llamada telefónica para discutir el conflicto.

En los últimos días, Trump se había mostrado abierto a vender a Ucrania misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, incluso cuando Putin advirtió que tal medida tensaría aún más la relación entre Estados Unidos y Rusia. Pero tras la llamada del jueves con Putin, Trump pareció restar importancia a las perspectivas de que Ucrania obtenga los misiles, que tienen un alcance de unos 1.600 kilómetros. «También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Tenemos muchos de ellos, pero los necesitamos. Quiero decir, no podemos agotar nuestro país», dijo.

Zelenskyy había estado buscando las armas que permitirían a las fuerzas ucranianas atacar profundamente en territorio ruso y atacar sitios militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica. Zelenskyy ha argumentado que tales ataques ayudarían a obligar a Putin a tomar más en serio los llamados de Trump a negociaciones directas para poner fin a la guerra.

Lobby empresarial estadounidense demanda a Trump por visa H-1B

La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha presentado una demanda contra el Donald Trump La decisión de la administración de imponer una tarifa de $100,000 a todas las nuevas solicitudes de visa H-1B, describiéndola como una “política equivocada y una acción claramente ilegal” que podría paralizar la innovación y la competitividad de Estados Unidos. La demanda, presentada el jueves en un tribunal de distrito de Columbia, también nombra como acusados ​​a los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, junto con sus secretarias, Kristi L. Noem y Marco Rubio, respectivamente.

