El presidente Droupadi Murmu ofrece oraciones en el templo Sabarimala Lord Ayyappa







Presidente Draupadi Murmu el miércoles ofreció oraciones en el templo de Lord Ayyappa en Sabarimala.

La presidenta Murmu es la primera mujer jefa de estado que visita el santuario del Señor Ayyappa en Sabarimala aquí para ofrecer oraciones. También es la segunda presidenta que visita el santuario, ya que antes que ella, el ex presidente VV Giri visitó Sabarimala en la década de 1970 y viajó al santuario en una plataforma rodante.

La presidenta, que llegó a Pamba en un convoy especial alrededor de las 11 de la mañana, se lavó los pies en el río Pampa y luego ofreció oraciones en los templos cercanos, incluido el santuario del Señor Ganapathy.

A partir de entonces, el melshanthi del templo de ganapatíaVishnu namboothhiri, presentó la banda sagrada, o `irumudikkettu` cortándose, que fue conducido en un zorro negro, en el `kettunira mandapam`.

Además del presidente, su ADC Saurabh S Nair, PSO Vinay Mathur y su yerno Ganesh Chandra Hombram también recibieron sus paquetes sagrados, dijeron funcionarios del distrito en un comunicado.

Posteriormente, arrojaron cocos a un muro de piedra cerca del templo y, sosteniendo sus bultos sagrados sobre sus cabezas, abordaron vehículos especiales con tracción en las cuatro ruedas que los llevaron al Sannidhanam a lo largo de la carretera Swami Ayyappan de 4,5 kilómetros de largo y la ruta tradicional de caminata hasta el santuario del Señor Ayyappa.

En Sannidhanam, subió los 18 escalones sagrados para llegar al santuario, donde fue recibida por el ministro estatal de Devaswom, VN Vasavan, y el presidente de la Junta Travancore Devaswom (TDB), PS Prasanth. El templo Tantri, Kandararu Mahesh Mohanaru, la recibió con una mal.

En el santuario, realizó el «darshan» del Señor Ayyappa con el paquete sagrado en la cabeza. Luego, la presidenta y su equipo colocaron sus bultos sagrados en los escalones del santuario, y el melshanti (sacerdote principal) del templo tomó su irumudikkettu para pooja.

Después de completar su «darshan» en los templos adyacentes, incluido Malikappuram, la presidenta regresó a la casa de huéspedes de TDB para almorzar y descansar. Según funcionarios del TDB, hubo restricciones al «darshan» por parte de los devotos durante la visita del presidente.

Murmu llegó a Pamba por carretera desde el estadio cubierto Rajiv Gandhi en Pramadam, donde llegó en helicóptero a las 8.40 horas. Fue recibida en Pramadam por Vasavan, el diputado de Pathanamthitta, Anto Antony, y otros.

El convoy del Presidente partió de Raj Bhavan en Thiruvananthapuram hacia el aeropuerto a las 7.25 am.

Después del darshan de Sabarimala, regresará a Thiruvananthapuram por la noche. El jueves descubrirá un busto del ex presidente KR Narayanan en el Raj Bhavan.

Más tarde, inaugurará las celebraciones del centenario mahasamadhi de sree narayana guru en el Sivagri Mutt en el primero y asistirá a la función de despedida de las celebraciones del jubileo de platino del st th thomas college en pala, distrito de Kottayam.

La presidenta Murmu concluirá su visita a Kerala el 24 de octubre asistiendo a las celebraciones del centenario del St Teresa’s College en Ernakulam. Murmu llegó a Thiruvananthapuram el martes por la noche para realizar una visita oficial de cuatro días a Kerala.

Fue recibida en el aeropuerto internacional de la capital del estado por Kerala El gobernador Rajendra Vishwanath Arlekar, el ministro principal Pinarayi Vijayan, otros representantes públicos y altos funcionarios.

