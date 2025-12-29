El presidente Droupadi Murmu emprende una salida submarina a bordo del INS Vaghsheer







Presidente Draupadi Murmu el domingo emprendió una salida a bordo del submarino de primera línea INS Vaghsheer, de construcción local, de la Armada de la India, en la costa occidental. Murmu es el segundo presidente que realiza una salida de submarinos. En febrero de 2006, APJ Abdul Kalam, ex presidente de la India, experimentó una salida de submarino a bordo del INS Sindhu Rakshak.

El jefe del Estado Mayor Naval, almirante Dinesh K Tripathi, acompañó al presidente Murmu, quien también es el Comandante Supremo de las fuerzas armadas, durante la salida en el submarino clase Kalvari desde la base naval de Karwar en Karnataka, dijeron los funcionarios. El presidente, vestido con uniforme naval, saludó al personal naval antes de entrar al submarino.

También interactuó con la tripulación de INS Vaghsheer y elogió su dedicación, al tiempo que describió el submarino indígena como un brillante ejemplo de la excelencia profesional y la preparación para el combate de la Armada de la India. Murmu, mientras interactuaba con la tripulación, elogió su dedicación, compromiso y espíritu de servicio desinteresado.

Murmu dijo que este submarino autóctono es un ejemplo brillante de la excelencia profesional, la preparación para el combate y el compromiso inquebrantable con la seguridad nacional de la Armada de la India. INS Vaghsheer, el sexto y último submarino del proyecto P75 Scorpene, entró en servicio en la Armada en enero. Es uno de los submarinos diésel-eléctricos más silenciosos y versátiles del mundo.

