El presidente director de PT WKM confirma que la posición de PT roba níquel en su tierra

Jacarta – Director principal de PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) El teniente general (retirado) Eko Wiratmoko confirmó que PT Position había hecho esto robo mío níquel en la parte superior tierra PT WKM.

Así lo transmitió Eko en el tribunal y fuera del tribunal en los ocho casos de participación de tierras que involucraron a dos trabajadores de PT WKM el miércoles 8 de octubre de 2025.

«Sí (PT Position) robó níquel de mi casa. Luego el bosque también fue destruido sin un permiso forestal», dijo Eko a los periodistas.

Eko, que estuvo presente como testigo, incluso admitió que este caso penal de robo había sido denunciado a la Policía Regional de North Maluku (Maluku). La Policía Regional de Maluku del Norte confirmó que hubo un delito de robo cometido por PT Position.

«He entregado el vídeo de PT Position robando bienes mineros en mi área IUP a los investigadores (Polri)», dijo.

Además del vídeo, PT WKM también presentó otras pruebas de robo. Por ejemplo, un mapa de imágenes satelitales del Departamento Forestal muestra la ubicación de la minería ilegal de PT Position llevada a cabo en tierras de PT WKM.

Sin embargo, la policía nunca ha ignorado los informes de actos criminales de robo de minas o minería ilegal. De hecho, Bareksrim Polri utilizó un enfoque civilizado al analizar el incidente de la estaca de tierras.

«Sí, en mi casa la gente robaba monedas de cinco centavos, eso era ley civil», dijo Eko.

Mientras tanto, el director de operaciones de PT WKM, Lee Kah Hin, enfatizó que su empresa continúa pagando sus obligaciones con el Estado cada año por la propiedad de la tierra en el lugar en disputa. Por lo tanto, según él, no es apropiado que una parte reclame la propiedad de la tierra y realice minería sin permiso en la tierra.

«Pagamos todos los años al Estado. El alquiler de la tierra y el PBB. Sólo PT WKM tiene un IUP allí», dijo Lee, que también estuvo presente como testigo en el juicio.