El presidente del MPR no tiene problema en que los extranjeros se conviertan en jefes estatales, siempre y cuando cumplan con las normas

Jacarta – Jefe MPRRI Ahmad Muzani abre tu voz respecto al discurso de los ciudadanos extranjeros (Hacer) o los expatriados pueden convertirse en líderes de empresas estatales (BUMNO).

Muzani dijo que su partido no tenía ningún problema con la nueva política establecida por el Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

Sólo subrayó que la política debe seguir siendo conforme a las normas vigentes.

«En la medida en que lo permitan las normas, no creo que haya ningún problema, siempre que las normas lo permitan o no, lo comprobaremos más tarde», dijo Muzani a los periodistas, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Muzani enfatizó que las políticas adoptadas por el gobierno deben basarse en una base legal sólida.

En cuanto al decreto presidencial que permite a los extranjeros convertirse en líderes de las empresas estatales, el propio Muzani se mostró reacio a seguir hablando.

«Creo que este gobierno está funcionando de acuerdo con las reglas y regulaciones aplicables, básicamente las reglas y regulaciones son un acuerdo colectivo que debemos obedecer juntos y hacerlo juntos», dijo.

«Así que si las normas lo permiten, creo que se puede hacer, pero si las normas no lo permiten, no lo hagan», explicó Muzani.

Anteriormente se informó que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, permitió a ciudadanos extranjeros (WNA) convertirse en jefes o líderes de empresas estatales (BUMN). Prabowo admitió haber cambiado las reglas con respecto a esta oportunidad.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el presidente y editor en jefe de Forbes, Steve Forbes. Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Así lo transmitió Prabowo durante una conversación con el presidente y editor en jefe de Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

«He cambiado las regulaciones. Ahora los expatriados, no indonesios, pueden liderar nuestras empresas estatales», dijo Prabowo ante Steve Forbes.

Prabowo también pidió a Danantara que encontrara a la mejor persona para dirigir la empresa estatal para que funcione de acuerdo con los estándares comerciales internacionales.

«Le dije a la gerencia de Danantara que lo administrara con estándares comerciales internacionales. Se pueden buscar los mejores cerebros, los mejores talentos», dijo.

Cortar BUMN a 200

No sólo eso, Prabowo también reveló abiertamente que reduciría el número de empresas estatales (EMPRESAS). Quiere que el número de empresas estatales, que originalmente era de 1.000, se reduzca a 200.

Prabowo dijo que este esfuerzo es parte de la política de racionalización hacia las empresas estatales. Prabowo ha transmitido el plan de recortes a la dirección de Danantara.