El presidente del MPR indonesio niega el plazo del cargo de presidente a 8 años

Yakarta, Viva – Presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio (MPR), Ahmad Muzani negó el tema del tiempo departamento presidente aumentará a 8 años. Afirmó que no hubo discusión sobre esto en el MPR. Según él, el problema es algo descabellado.

«No hay discusión, no se piensa. En el MPR no hay punto de vista, pensamiento, nada en absoluto. Es original lo que está actualizado, no hay nada», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el martes 19 de agosto de 2025.

Muzani garantizó que no había absolutamente ninguna propuesta para cambiar el plazo del cargo de la oficina del presidente en el MPR. Pidió no desarrollar un problema que no se pensara en absoluto.

El presidente Prabowo Subianto en el evento decreciente rojo y blanco en el Palacio Merdeka, Central Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

«Eso, no desarrolle algo en nuestras mentes, no cree en absoluto», explicó.

Para obtener información, Ahmad Muzani dijo que la agencia de evaluación del MPR había completado solución Los árboles de la dirección del país (PPHN).

«La Agencia de Evaluación del MPR respaldada por la Comisión de la Comisión de Estudio de Administración del Estado ha completado la formulación de los Principios de Defensa del Estado o PPHN», dijo Muzani al abrir la sesión anual de 2025 MPR, el viernes de 1525 de agosto.

Sin embargo, Muzani evaluó que la formulación inicial aún debe completarse y aún en el proceso de discusión adicional.

Prabowo recibió una felicitación del ex presidente y vicepresidente Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Por lo tanto, le pidió a toda la comunidad que participara en proporcionar información para fortalecer la formulación inicial de PPHN.

«Invitamos a todas las instituciones estatales, académicos, líderes comunitarios, organizaciones sociales y todos los niveles de la sociedad indonesia a transmitir puntos de vista y opiniones, proporcionan aportes relacionados con los conceptos de los puntos principales del estado», dijo Muzani.