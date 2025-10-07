El presidente del MPR está esperando la decisión de Prabowo con respecto a la composición del Comité de Reforma de la Policía Nacional.

Yakarta, Viva – Presidente MPR RI, Ahmad Muzani afirmó seguir esperando el acuerdo Comité de Reforma POLRI que será inaugurado por el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Esta semana.

Muzani afirmó que no supiera el número de personas que se unirían al Comité de Reforma de la Policía Nacional.

«Estoy esperando la cantidad de personas, el personal, por lo que se muestra el presidente. Más tarde veremos», dijo Muzani a los periodistas en la oficina de BPK, Central Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó cuál era la esperanza con respecto a la formación del Comité de Reforma de la Policía Nacional, Muzani no habló mucho. Según él, la esperanza de la comunidad es muy clara.

«Pero la esperanza es que la comunidad sea bastante clara y brillante», dijo.

Anteriormente informó, el Ministro de Estado (Menesneg) Praseteto Hadi dijo que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, anunciaría e inauguraría el Comité de Reforma de la Policía Nacional la próxima semana.

«La próxima semana. Sí, será anunciado e inaugurado por el presidente», dijo Prasetyo a periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó si el Comité de Reforma de la Policía Nacional que Prabowo anunció a 9 personas, Prasetyo no dio una respuesta clara.

Tampoco dio una fuga con respecto a quién ingresaría la cifra en las filas del Comité de Reforma de la Policía Nacional.

«¿Por qué lo sabes? Tengo una fuga? Bien, gracias. Oramos para que nuestro TNI sea más fuerte», concluyó Prasetyo.