El presidente del MPR enfatiza la enmienda a la constitución de 1945 no es una solución para cada problema

Yakarta, Viva – Presidente del MPR Rhode Island Ahmad Muzani Recuerde que las enmiendas [1945Constitución[1945Constitution No es una solución instantánea para varios problemas nacionales, pero debe hacerse con precaución a través de un proceso largo y transparencia pública.

«La enmienda no es una solución instantánea para cada problema. Debe pasar por un proceso largo. Debe pasar por un proceso de transparencia, es decir, la comunidad debe conocer cada paso y razones detrás de la propuesta del cambio», dijo Muzani mientras pronuncia un discurso sobre la conmemoración del 80 aniversario de la MPR en el complejo de parlamento, Senayan, Jakarta, lunes.

También enfatizó que el proceso de enmienda de la Constitución de 1945 debe llevarse a cabo participativo al involucrar a todos los elementos de la nación, desde académicos, líderes comunitarios hasta la gente.



Presidente de MPR RI Ahmad Muzani Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Además, la enmienda a la Constitución de 1945 si se lleva a cabo debe basarse en un amplio consenso y no partir hacia la voluntad de un grupo.

«El cambio en la ley de política de 1945 no puede basarse en el deseo de un grupo de personas o algunas personas, sino para reflejar el acuerdo de todos los elementos de la nación», dijo.

Dijo que la compilación y el establecimiento de enmiendas a la Constitución de 1945 era la autoridad que poseía el MPR indonesio, además de examinar el sistema constitucional.

«Esta es una autoridad extraordinaria», dijo.

También dijo que el MPR RI tenía un papel vital como arquitecto del sistema constitucional que tiene toda la responsabilidad de garantizar que la Casa Nacional siga siendo sólida y relevante.

«Sin embargo, esta autoridad debe usarse con mucho cuidado y sabia», dijo.

Besides Muzani, the other Deputy Chair of the Indonesian MPR were present on the 80th Constitutional Day and the 80th Anniversary of the Indonesian People’s Consultative Assembly namely Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, and Rusdi Kirana, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat y Eddy Soeparno.



El presidente de MPR RI, Ahmad Muzani, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta

A number of Ministers of the Red and White cabinet also appeared to attend the 80th Constitutional Day event and the 80th Anniversary of the Indonesian People’s Consultative Assembly, including Minister of Home Affairs (Mendagri) Tito Karnavian, Minister of Basic and Secondary Education (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, to the Minister of Protection of Indonesian Migrant Workers (P2MI) Abdul Kadir Karding, to the Ministro de Coordinación de Desarrollo y Cultura Humana (Menko PMK) Pratikno.

También se observaron varios jefes de instituciones estatales presentes, a saber, el Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani, Presidente del DPD RI Sultan B. Najamudin, Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana, Gobernador de la Agencia de Defensa Nacional (Lemhanna) Ace Hasan Syadzily, del jefe de la Pancasilia de la Agencia de Desarrollo (Lemhanna). Yudian Wahyudi. (Hormiga)