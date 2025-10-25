El presidente del MPR apoya las instrucciones de Prabowo sobre la enseñanza del portugués en las escuelas

Jacarta – Jefe MPRRI, Ahmad Muzani apoya las instrucciones del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto agar idioma portugues enseñado en las escuelas.

Según él, esta instrucción es un paso visionario para mejorar la calidad de la educación y los recursos humanos.

«Por eso, el gobierno ha comenzado a pensar en ofrecer, además del inglés, el árabe y el mandarín, otro idioma, el portugués. Así que creo que es una manera de mejorar la calidad de nuestros recursos humanos y de nuestras relaciones sociales», dijo Muzani a los periodistas, citado el sábado 25 de octubre de 2025.

«Porque, de hecho, el portugués también es utilizado principalmente por países de América Latina. Por lo tanto, América Latina también es parte del epicentro del futuro económico del mundo», continuó.

Muzani también es optimista en que aprender portugués abrirá nuevas oportunidades para que la generación joven de Indonesia establezca una cooperación económica, social y cultural con la región latinoamericana en rápido desarrollo.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto ordenó que el portugués se incluyera en el material didáctico de las escuelas. Así lo transmitió Prabowo al recibir la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio Merdeka, el jueves 23 de octubre de 2025.

«Como prueba de que consideramos muy importante a Brasil, el portugués se convertirá en una de las lenguas prioritarias para las disciplinas educativas indonesias», afirmó Prabowo.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria formularán material sobre las lecciones de lengua portuguesa. Las clases de portugués se consideran importantes como forma de fortalecer las relaciones diplomáticas de Indonesia con Brasil, que utiliza este idioma oficial.

«Daremos instrucciones al Ministro de Educación Superior y al Ministro de Educación Básica de Indonesia para que comiencen a enseñar portugués en nuestras escuelas. Esto es una prueba de que la relación entre Brasil e Indonesia es muy grande», dijo Prabowo.