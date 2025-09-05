El presidente del Festival de Cine de Palm Springs tenía 88 años

Harold Matzner, filántropo y empresario que se desempeñó como presidente de la Festival Internacional de Cine de Palm Springs Durante más de dos décadas, murió el 4 de septiembre en Palm Springs después de una breve enfermedad. Tenía 88 años.

Durante casi cuatro décadas en el desierto, Matzner donó más de $ 85 millones a organizaciones sin fines de lucro locales y ayudó al festival a convertirse en una parada importante en el circuito de premios de Hollywood.

Nacido en Newark, NJ, Matzner creció durante la depresión y trabajó brevemente en periodismo deportivo antes de ingresar al negocio de marketing. Fundó la firma de publicidad de correo directo CBA Industries, que continúa entregando millones de circulares publicitarias semanalmente, y siguió siendo CEO en sus 80 años.

En 1999, Matzner intervino para rescatar el Festival Internacional de Cine Internacional de Palm Springs. Como presidente, donó más de $ 12 millones de su propio dinero, construyó los Premios Palm Springs International Film Awards en una parada popular en el calendario de premios y ayudó a dar la bienvenida a las estrellas como Meryl Streep, Cate Blanchett, Denzel Washington, George Clooney y Timothée Chalamet.

Matzner también se convirtió en presidente del Palm Springs Tennis Club, nombrando su restaurante Spencer’s en la montaña después de su husky siberiano.

Sus otras causas incluyeron Eisenhower Health, DAP Health, Barbara Sinatra Children’s Center, The Living Desert Zoo & Gardens, The McCallum Theatre, Palm Springs Art Museum, Find Food Bank, Jewish Family Services of the Desert, el Centro Comunitario LGBTQ del Desierto y la Igualdad California.

Entre los honores que recibió se encontraban el Premio Horatio Alger, el Premio Humanitario Richard M. Milanovich y el Premio al Filántropo del Año de la Asociación de Profesionales de Recaudación de Fondos. El General Patton Memorial Museum dedicó el Pabellón de Tanques Matzner en su honor, y tiene una estrella en el Palm Springs Walk of the Stars en la base de la estatua de Sonny Bono.

Se sabía que Matzner decía que su alegría vino de «hacer magia para las personas que amo». Su mantra era simple: «Nunca te rindas. Siempre empuja hacia adelante».

Le sobreviven su compañero, Shellie Reade; hijo Devin; hija Laura; nietos Elizabeth y Emily y sobrino, Jason.

Los servicios se anunciarán en una fecha posterior.