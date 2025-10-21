El presidente del DPD Sultan llama al Ministro de Salud pidiendo que se construya un hospital del Ministerio de Salud en Bengkulu, que se aprueba de inmediato

BengkuluVIVA – La esperanza de propiedad del pueblo Bengkulu hospital La referencia Tipo A del gobierno central finalmente encontró un punto positivo. Ministro de Salud (Ministro de Salud) Budi Gunadi Sadikin manifestó su disposición a construir un hospital del Ministerio de Salud (Kemenkes) en Bengkulu después de ser contactado directamente por el presidente. DPD RI Sultan B. Najamudin, martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: Destacando la redada en una fiesta de sexo gay en Surabaya, DPD: el futuro de Indonesia está amenazado



La rápida respuesta se produjo de forma espontánea. Cuando llegó al aeropuerto Fatmawati Soekarno, el sultán se reunió con el gobernador de Bengkulu, Helmi Hasan, que se preparaba para volar a Yakarta. En esta breve reunión, Helmi transmitió sus aspiraciones sobre la necesidad de un hospital de referencia tipo A que actualmente no está disponible en Bengkulu.

«El Gobernador dijo que la gente de Bengkulu siente lástima por ellos porque si buscan tratamiento tienen que ser remitidos a Palembang o a otras áreas. Nuestro Hospital Regional M. Yunus todavía está lejos de ser ideal», dijo Sultan en un vídeo que circula.

Lea también: DPD agradece un año de liderazgo y compromiso de Prabowo-Gibran con las sinergias con las regiones



Al escuchar la denuncia, el sultán se puso inmediatamente en contacto con el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, y le entregó el teléfono a Helmi para que pudiera hablar directamente. En la conversación, el Ministro de Salud manifestó que estaba de acuerdo y comprometido a dar seguimiento al plan de construcción del hospital.

Después de la primera conversación, el Sultán se puso en contacto nuevamente con el Ministro de Salud mientras se dirigía a otra agenda en el norte de Bengkulu y Mukomuko. También envió un breve mensaje para asegurar que el plan de construcción del hospital se incluyera inmediatamente entre las prioridades del Ministerio de Salud.

Lea también: Los tanques israelíes siguen atrincherados en los hospitales indonesios de la Franja de Gaza



«En el coche me puse en contacto nuevamente con Pak Budi sobre este hospital tipo A y le envié un breve mensaje. Si Dios quiere, se construirá el Hospital Tipo A del Ministerio de Salud», dijo Sultan.

Sultan añadió que el Ministro de Salud fue muy receptivo y prometió dar seguimiento a la solicitud en un futuro próximo.

“El Ministro de Salud realmente es bienvenido. Él hará un seguimiento directo. «De hecho, dijo: ‘Está bien, listo'», dijo.

Para Sultan, el compromiso del Ministro de Salud es una buena noticia para la población de Bengkulu, que se enfrenta a instalaciones médicas limitadas. Con la presencia de un hospital tipo A, espera que los servicios de salud en la región puedan mejorar sin tener que depender de derivaciones de fuera de la provincia.

«He pedido que se preste atención y se acelere esto. Definitivamente ayudaremos a lo que es bueno para la comunidad. Ayudaremos a la comunidad juntos», subrayó.