El presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, ingresó en el hospital en Bengaluru







Presidente del Congreso Mallikarjun Kharge fue ingresado en un hospital en Bangalore el miércoles por la mañana para recibir tratamiento médico.

El presidente del Congreso fue hospitalizado mientras desarrollaba una fiebre, dijeron fuentes al partido a PTI.

Los médicos del Hospital Ramaiah de la ciudad están tratando al líder de 83 años, dijeron.

«El líder de la oposición en Rajya Sabha fue llevado al hospital el martes mientras desarrollaba una fiebre y se quejaba de dolor en las piernas. Está bien, nada de qué preocuparse. Los médicos están monitoreando «, dijo un líder del Congreso a PTI.

Mientras tanto, Kharge está programado para visitar Kohima el 7 de octubre y dirigirse a una manifestación pública en Naga Solidarity Park.

El diputado de Lok Sabha, Supongmeren Jamir, presidente del Comité del Congreso de Nagaland Pradesh, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en el Congreso Bhavan en Kohima.

Según Jamir, Congreso espera una reunión de al menos 10,000 personas para el rally. El evento, con el tema de «democracia segura, secularismo seguro y Nagaland Safe», también destacará cuestiones clave como el empleo juvenil, el emprendimiento, el buen gobierno y la conectividad vial.

La declaración dijo que la manifestación será seguida por reuniones separadas entre Kharge y los miembros de alto rango del Comité de Asuntos Políticos del Congreso, el Comité Profeso y los Presidentes de los Comités del Congreso del Distrito (DCCS).

El diputado del Congreso enfatizó que el rally no es solo una función de partido sino también una plataforma política para abordar los desafíos que enfrenta Nagaland y el noreste. Apeló a los ciudadanos, especialmente a las minorías, a unirse a la manifestación y expresar sus preocupaciones, que según los líderes regionales llevarían adelante.

Kharge estará acompañado por líderes nacionales, incluidos Secretario General del Congreso (Organización) KC Venugopal y el partido Nagaland a cargo, diputado de Odisha, Saptagiri Sankar Ulaka y otros líderes.

Jamir subrayó que la manifestación es el comienzo de una campaña más amplia del Congreso en la región, y el partido tomó una posición firme sobre temas como la Ley de las Fuerzas Armadas (poderes especiales) (AFSPA), la gobernanza y los derechos constitucionales.

Señaló que el alto mando del Congreso es serio sobre abordar estas preocupaciones y puede invitar a otros partidos políticos a unirse al movimiento en una plataforma común para salvaguardar la democracia, el secularismo y el futuro de Nagaland.

Akuonuo Miachieo, co-concurrente del Comité Organizador y Secretario General del Comité del Congreso de Nagaland Pradesh (NPCC), solicitó la cooperación y alentó a todos los ciudadanos a asegurarse de que el mensaje del rally llegue a todos los hogares en Nagaland.

(Con entradas de PTI)





