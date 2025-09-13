El presidente del Congreso, Kharge, golpea el primer ministro Modi en su visita a Manipur







PM MODI VISITA Manipur Después de dos años de los disturbios que estalló seguramente ha hecho que la oposición se ponga de pie. Camando al primer ministro, el presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo el sábado que la visita del primer ministro Narendra Modi al noreste es una farsa, la tokenismo y un grave insulto a las personas heridas «.

El jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, dijo que el espectáculo de carreteras planeado en Imphal y Churachandpur es «nada más que un escape cobarde» para no escuchar la difícil situación de las personas en los campos de ayuda, según ANI.

El presidente del Congreso, mientras criticaba al primer ministro mientras se publica en la plataforma de redes sociales X, dijo que «su parada en boxes de 3 horas en Manipur no es compasión: es una farsa, tokenismo y un grave insulto a una gente herida. Churachandpur ¡Hoy no es más que un escape cobarde de escuchar los gritos de las personas en los campos de ayuda! «, Según ANI.

Kharge criticó aún más al primer ministro por hacer múltiples viajes extranjeros mientras afirmaba que se han perdido alrededor de 300 vidas en el estado y decenas de miles desplazados.

Agregó: «864 días de violencia: ~ 300 vidas perdidas, 67,000 desplazados, más de 1,500 heridos. Has realizado 46 viajes extranjeros desde entonces, pero ni una sola visita para compartir dos palabras de simpatía con tus propios ciudadanos. Su última visita a Manipur de enero de 2022, ¡para las elecciones! Su» motor doble «ha volado la vida inocente de Manipur, según Ani.

Mallikarjun Kharge entrenó aún más sus armas en el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, diciendo que tanto el ministro de la Unión como la «incompetencia y complicidad graves de los primer ministro» estaban protegidos del escrutinio después de que se imponía el gobierno del presidente.

Kharge también destacó: “Usted y la gran incompetencia y complicidad de HM Amit Shah al traicionar a todas las comunidades estaban protegidos del escrutinio al imponer el gobierno del presidente en el estado. La violencia aún continúa. Es el BJP Lo cual fue responsable de mantener la ley y el orden en el estado, y ahora es el gobierno de la Unión el que nuevamente está atenuando. No olvidar, ese es su gobierno responsable de la seguridad nacional y la patrulla fronteriza «, según ANI.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el primer ministro Modi se encuentra en una gira de tres días por cinco estados: Mizoram, Manipur, Assam, Bengala Occidental y Bihar, del 13 al 15 de septiembre.

Después de llegar a Manipur, el Primer Ministro colocará la piedra de la Fundación de proyectos por valor de más de 7.300 millones de rupias en Churachandpur a las 12:30 p.m. Estos incluyen el proyecto Manipur Urban Roads, Drainage y Asset Management por valor de Rs 3.600 millones de rupias; cinco proyectos nacionales de carreteras por valor de más de 2.500 millones de rupias; el proyecto Manipur Infotech Development (Mind); y los albergues de mujeres trabajadoras en nueve ubicaciones.

Según los informes, PM Modi también se dirigirá a una gran reunión más adelante en el día.

(Con entradas de ANI)





Fuente