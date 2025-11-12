El presidente de World Aquatics asiste a IOAC 2025 y elogia a PB Aquatics Indonesia y el apoyo del gobierno

Yakarta, VIVA – Padre Mundial de Deportes Acuáticos (World Aquatics), Husain Al-Musallam, expresó su admiración por el desarrollo de los deportes acuáticos en Indonesia. Transmitió esta admiración cuando asistió al segundo día del Campeonato Acuático Abierto de Indonesia (IOAC) de 2025 en Estadio Acuático Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Yakarta, miércoles 12 de noviembre de 2025.

Acompañado por el Presidente Diario de PB Acuáticos de Indonesia Harlin E. Rahardjo y el equipo directivo, Husain, llegaron al lugar alrededor de las 14:00 WIB e inmediatamente saludaron a los participantes que competían. Evaluó que Indonesia ahora cuenta con instalaciones acuáticas de clase mundial y un gran potencial para producir futuros atletas.

«Estoy muy feliz de estar en Yakarta, Indonesia, donde tengo muy buenos recuerdos de los Juegos Asiáticos de 2018, y especialmente de este hermoso centro acuático», dijo Husain en el Estadio Acuático Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Yakarta, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Añadió que World Aquatics presta gran atención a los avances deportes acuáticos en Indonesia porque este país tiene unas instalaciones completas y una generación joven que tiene potencial para convertirse en futuros deportistas.



1.600 atletas se unen al Campeonato Acuático Abierto de Indonesia 2025 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

La presencia de Husain es un impulso importante para PB Aquatics Indonesia, que continúa esforzándose por mejorar los logros en los deportes de natación, buceo, natación artística y waterpolo. El presidente diario de PB Aquatics Indonesia, Harlin E. Rahardjo, expresó su orgullo porque COI 2025 recibió el reconocimiento directo del Presidente de World Aquatics.

«Estamos muy orgullosos y agradecidos de tenerles entre nosotros en el Campeonato Acuático Abierto de Indonesia, que es la competición o campeonato más importante de Indonesia», dijo Harlin.

Harlin añadió que a este campeonato asistieron 1.600 deportistas de diversas regiones, incluidos 280 futuros jóvenes deportistas de 28 clubes de waterpolo. «Los participantes llegaron a 1.600 atletas en cuatro deportes, no sólo natación, sino también natación artística, buceo y waterpolo. Creo que este es el mayor número de participantes de waterpolo en Indonesia», explicó.

Además de saludar a los atletas y entregar medallas a los ganadores, Husain también discutió con el Ministerio de Juventud y Deportes y PB Aquatics Indonesia sobre la hoja de ruta de los deportes acuáticos hacia eventos internacionales. Evaluó que las medidas de Indonesia estaban en línea con los esfuerzos globales para desarrollar deportes superiores.