





Presidente Volodymyr Zelenskyy El sábado dijo que los funcionarios ucranianos arrestaron a un sospechoso por la muerte a tiros del ex presidente del Parlamento y un destacado político pro occidental Andriy Parubiy.

Hablé con el fiscal general Ruslan Kravchenko. Informó sobre los siguientes pasos procesales con respecto al sospechoso en el asesinato de Andriy Parubiy. El sospechoso ha dado un testimonio inicial. Actualmente se están realizando acciones de investigación urgentes para establecer todas las circunstancias de … – Volodymyr Zelenskyy / Volodymyr Zelenskyy (@zelenskyua) 31 de agosto de 2025

Zelenskyy dijo en un comunicado sobre X que una persona fue detenida después de disparar Paruci en la ciudad de Lviv el sábado. No se liberaron detalles sobre el sospechoso o un motivo para el asesinato.

«Las acciones de investigación necesarias están en curso. He instruido que la información disponible se presenta al público», dijo Zelenskyy.

Parubiy, de 54 años, era legislador de la región de Lviv que participó en Ucrania Orange Revolution en 2004 y lideró a las unidades voluntarias de autodefensa durante las protestas de Maidan de 2014, lo que obligó al presidente pro-ruso Viktor Yanukovych del cargo. Fue orador del Parlamento de 2016 a 2019.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









Fuente