El presidente de Tokio, Ando Hiroyasu, habla sobre el cine asiático y la igualdad de género en el Fest

como el Festival Internacional de Cine de Tokio inicia su edición 2025, preside Ando Hiroyasu está dirigiendo el evento hacia un futuro que enfatice el descubrimiento del cine asiático, la igualdad de género y el diálogo intercultural, aprovechando sus décadas como diplomático para posicionar TIFF como algo más que un escaparate de productos locales.

“Basado en mi larga experiencia como diplomático, estoy convencido de que las personas pueden entenderse entre sí independientemente de las diferentes culturas y valores si abren sus corazones y dialogan”, dice Ando. Variedad. “En un momento en que la división y el conflicto se están profundizando en todo el mundo, creo que la importancia del diálogo y el intercambio a través del cine se está profundizando”.

Esa filosofía da forma al posicionamiento estratégico de TIFF en un calendario de festivales global cada vez más concurrido. En lugar de perseguir el estatus de estreno, Ando ve el festival como una puerta de entrada al cine asiático. «Como festival de cine ubicado en Asia, nuestro objetivo es desarrollar un festival donde la gente reconozca el TIFF como un lugar donde pueden encontrar obras y cineastas asiáticos», dijo.

La edición de 2025 pone las historias de mujeres al frente y al centro, con los tres espacios principales (películas de apertura, pieza central y cierre) centrados en protagonistas femeninas. El cartel comienza con “Climbing for Life” y cierra con “Hamnet”. “Las películas de apertura, central y cierre de este año son obras que se centran en la forma de vida de las mujeres”, dice Ando.

Aprovechando las iniciativas del año pasado, TIFF volverá a albergar su programa Women’s Empowerment, que incluirá proyecciones de películas y simposios dedicados a promover la igualdad de género en la industria.

El desarrollo de la juventud sigue siendo una prioridad fundamental, y TIFF lanzará este año la Conferencia de Cine de Estudiantes Asiáticos. La nueva iniciativa muestra cortometrajes recomendados por escuelas de cine de toda Asia, y se otorga un Gran Premio y un Premio Especial del Jurado entre 15 obras seleccionadas. El programa se basa en iniciativas juveniles existentes, ampliando el compromiso de TIFF de cultivar voces emergentes en toda la región.

Más allá de la programación, la rama industrial de TIFF continúa creciendo a través de TIFFCOM, el mercado de contenido alineado del festival. “Allí transmitimos las últimas tendencias en cine, televisión, animación, etc., principalmente de Asia y Japón, y también brindamos apoyo a coproducciones internacionales”, explica Ando.

La plataforma llega en un momento en que el cine japonés muestra un renovado interés en la expansión internacional. “Muchas películas, incluidas las de animación, han comenzado a tener éxito en el extranjero”, afirma Ando. «TIFF tiene la intención de hacer todas las contribuciones posibles para este fin y fortalecerá su papel en la presentación de obras completas e incompletas a audiencias internacionales».

Ando destaca el atractivo de Tokio más allá del cine. “Tokio es una ciudad única en el mundo, no sólo para el cine sino también para diversos campos como el teatro, el arte, la música y la comida”, afirma. “Espero que el TIFF, celebrado en una ciudad así, sea valorado como un lugar de intercambio entre cineastas de todo el mundo”.

Cuando se le pregunta qué espera que el público recuerde de TIFF 2025, Ando ofrece una visión simple: “Me encantaría escuchar comentarios como, ‘Me conmovió una película fascinante’, ‘Los diversos eventos a los que asistí fueron divertidos y valiosos’ y ‘Quiero visitar TIFF nuevamente y disfrutar plenamente de la ciudad de Tokio’”.

El Festival Internacional de Cine de Tokio se extenderá hasta el 5 de noviembre.