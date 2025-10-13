El presidente de Sony Pictures TV cita el anime y los videojuegos como las próximas potencias de IP

sony Fotos Silla de televisión Keith Le Goy está considerando el anime y los videojuegos como los próximos grandes bastiones del contenido de pantalla basado en IP, dijo en mipcom los lunes.

hablando con Variedad La coeditora en jefe Cynthia Littleton, Le Goy citó el anime y los videojuegos como áreas particulares de interés para Sony. «Una de las cosas que creo que está cada vez más clara es que si algunas de las IP que impulsaron el entretenimiento en los últimos veinte a veinticinco años fueron las IP de cómics estadounidenses (Marvel, DC, no van a desaparecer, pero no necesariamente tienen la absoluta prominencia de pole position que tenían antes), lo que impulsará la próxima ola de IP es el anime y los videojuegos», dijo a la audiencia de ejecutivos de televisión en Cannes.

Sony adquirió el servicio de transmisión de anime Crunchyroll de AT&T en 2021 y lo fusionó con Funimation. También posee PlayStation. «Sony está excepcionalmente bien posicionada», reconoció Le Goy, añadiendo que la matriz japonesa de la compañía está «1000%» interesada en futuras adquisiciones. «Habrá oportunidades que podremos aprovechar y las aprovecharemos», dijo el presidente, citando a la empresa hermana Sony Music como ejemplo de «ser muy agresiva en la compra de catálogos de música y empresas editoriales y realmente expandir su tipo de huella».

“La propiedad intelectual es una de esas cosas absolutamente críticas”, reconoció LeGoy.

El ejecutivo de televisión señaló “asesino de demonios» como una propiedad que había tenido un desempeño incluso más allá de lo que la compañía había anticipado. «Las últimas temporadas del programa habían sido uno de los dos programas con mejor desempeño en Crunchyroll, así que sabíamos que teníamos algo», dijo Le Goy, pero agregó que todavía no esperaban que la película fuera el gran éxito que resultó ser.

«A medida que lo vimos desplegarse en Japón y en todo el sudeste asiático, se podía ver que esto realmente se estaba construyendo y construyendo y construyendo. ¿Sabíamos que iba a ser tan poderoso como eso? No, pero ya sabes, mira dos de las cinco películas más importantes de este año en la taquilla mundial. Una es una película orientada a juegos, que es ‘Minecraft’, y la otra es ‘Demon Slayer’. Y eso, nuevamente, muestra el poder actual de los videojuegos, el anime y la música es probablemente otra fuente increíblemente importante de propiedad intelectual que realmente atrae e inspira al público y, nuevamente, nos coloca en una posición muy privilegiada debido a las relaciones que tenemos con esos creadores.

Otro tema que abordó Le Goy durante el panel, que rápidamente se está convirtiendo en el lema del mercado de este año, es la agregación frente a la canibalización. Parte de eso es flexibilizar las ofertas de los streamers por términos de contrato prolongados en series, potencialmente a cambio de menos dinero. «Una de las conversaciones que estamos teniendo con muchos de esos streamers es: ¿realmente necesitas conservar los derechos durante 10 años después de la última temporada? Puedes pagarnos un poco menos», dijo Le Goy. «Y, por cierto, probablemente ahora conozcas la curva de consumo de muchos de esos programas, que en realidad no estás renunciando a tanto valor como alguna vez temiste, pero que puede haber un valor increíble para el programa, para ti y para nosotros al tener la oportunidad de tomar esos programas y hacerlos más ampliamente disponibles para otros terceros. Y ya sabes, estamos empezando a ver algún tipo de oportunidad interesante en ese sentido».

«Ahora estamos en un mundo donde, ya sabes, la gente solía preocuparse por la canibalización, ¿verdad? Si esto ocurre en demasiados lugares, canibalizará mi audiencia principal aquí. Debido a la fragmentación que hemos experimentado en el panorama de los medios, ya no se trata de canibalización. En realidad, se trata de agregación».

Le Goy señaló que las primeras temporadas de “Breaking Bad” estuvieron disponibles en los primeros días de Netflix, lo que creó una nueva base de fans para la audiencia que luego acudió a AMC para ver los últimos episodios. “Se convirtió en este increíble círculo virtuoso de audiencias que descubren el programa, lo aman, hablan sobre el programa, lo que animó a todos los socios asociados con él”, dijo. «Y obviamente también fue bastante bueno para el espectáculo».