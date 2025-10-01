El presidente de Sag-Aftra, Sean Astin, reacciona a la actriz de IA Tilly Norwood

Como he realizado Tilly Norwood Continúa provocando un debate sobre la intersección de Hollywood y la tecnología, el nuevo presidente de la Unión de Actores se está duplicando con la protección de sus miembros.

Sean Astinestrella de «Rudy» y el líder recién elegido de Case-naftrahablar con Variedad sobre la curiosidad global sobre Norwood. Ella es la creación de una compañía llamada partícula6, que causó Uproar a fines de septiembre, cuando el liderazgo dijo que las agencias de talento notables estaban interesadas en representarla por trabajo en cine y televisión.

«Aprecio que esta historia haya capturado la imaginación de las personas, pero no es el primer zapato en caer. Tuvimos una huelga de 118 días, luchando muy duro para poner en su lugar las disposiciones y las protecciones de la IA. Los equipos de SAG-AFTRA han estado en esta lucha por más tiempo de lo que la gente podría darse cuenta. A medida que la tecnología continúa avanzando a la velocidad de la luz, vamos a enfrentar el desafío», dijo Astin.

El actor de «cosas más extrañas» también dijo que el asunto se abordará con la Asociación de Agentes de Talento, la asociación comercial que representa a las principales empresas como CAA, WME y UTA, en las próximas conversaciones de acuerdo.

«Nuestro acuerdo con el ATA es importante, y esperamos una conversación saludable y constructiva con las agencias para asegurarnos de que continúemos ayudándose mutuamente. Los artistas confiamos en el juicio de nuestro agente y su buen trabajo y su sinceridad, y confían en nuestro talento y nuestra comercialización», dijo. «El verdadero problema en juego es cómo se exhibe nuestro trabajo y qué tipos de permisos y compensaciones obtenemos para su uso».

El jefe del gremio, hijo de Patty Duke, del tesoro de cine y televisión, señaló la legislación firmada por el gobernador de California Gavin Newsome el viernes, para lo cual Sag-Aftra proporcionó testimonio. Cuando se trata de la estrella sintética, Astin dijo que su unión «sabe qué es y cómo tratarlo». Y eso significa apalancamiento.

«Con respecto a la IA, tenemos una cantidad extraordinaria de influencia, porque la audiencia quiere ver artistas humanos reales en películas, programas de televisión, animación, videojuegos, audiolibros y de todas las otras formas en que representamos a nuestros miembros», concluyó Astin.

Los comentarios de Astin se producen después de una condena formal de Norwood desde SAG-AFTRA, así como Strycry de docenas de actoresincluyendo Emily Blunt, Melissa Barrera, Lukas Gage y más.