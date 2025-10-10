El presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, ofrece oraciones en Badrinath Dham







Presidente y director general de Reliance Industries Limited, Mukesh alcón, El viernes ofreció oraciones en Badrinath Dham en Chamoli, Uttarakhand.

Badarinath es uno de los santuarios sagrados para los vaisnavitas entre las 108 encarnaciones divya desams del Señor Vishnu. La ciudad de Badrinath también forma parte de los templos de Panch Badri, incluidos Yog Dhyan Badri, Bhavishya Badri, Adi Badri y Vriddha Badri, junto con el templo de Badrinath.

Según la tradición hindú, Badrinath, a menudo llamado Badri Vishal, fue restablecido por Adi Shri Shankaracharaya para revivir el prestigio perdido de hinduismo y unir a la nación en un solo vínculo.

Más temprano, el 24 de septiembre, las celebraciones Navratri de la familia Ambani comenzaron con el aarti de la Diosa Durga que fue interpretado por Nita Ambani, Mukesh Ambani, Akash Ambani, Anant Ambani, Shloka Merchant, Radhika Merchant y otros miembros de la familia Ambani.

Las celebraciones estuvieron llenas de sentidas muestras de devoción, tradición y unión. El fundador y presidente de la Fundación Reliance, Nita Ambani, ofreció una conmovedora oda a la diosa Durga con su actuación especial, empapada de fe y festividad.

Desde el ritmo sagrado del aarti hasta los alegres ritmos del garba y la decoración bellamente hecha a mano, cada elemento de las celebraciones Navratri de Ambani honró a la Diosa. Mostraron la artesanía de expertos artesanos de Gujarat.

Después de las oraciones, el ambiente de celebración cobró vida con los enérgicos ritmos de garba, donde familiares e invitados se unieron en danzas tradicionales, añadiendo vitalidad a la ocasión.

La decoración de intrincado diseño fue otro punto destacado del Navratri celebraciones en la familia Ambani. La decoración presentaba elementos bellamente hechos a mano por expertos artesanos de Gujarat.

Nita Ambani cautivó a todos con su conmovedora actuación dedicada a la Diosa. A ella se unieron varios bailarines de fondo, que exudaban un espíritu de Navratri y dejaban una impresión memorable en los asistentes.

La celebración de Navratri por parte de los Ambanis no solo enfatizó su fe en la Diosa Durga sino que también subrayó la importancia de la familia, la unidad y la preservación cultural. Nita Ambani y Mukesh Ambani también interpretaron Garba durante las celebraciones de Navratri.

Las celebraciones Navratri de la familia Ambani fueron un sincero tributo a la devoción, la cultura y la unión, al tiempo que resaltaron la rica herencia artesanal de la India.

