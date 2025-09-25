El presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, baja

Nintendo El presidente de América, Doug Bowser, se retirará el 31 de diciembre después de más de una década en la compañía.

Será sucedido por Devon Pritchard, un veterano de 19 años de la industria de los videojuegos y miembro de larga data del equipo de liderazgo de NOA.

«Una de mis primeras experiencias de videojuegos fue tocar la versión Arcade de Donkey Kong», dijo Bowser. «Desde entonces, todas las cosas que Nintendo ha seguido siendo una pasión tanto para mi familia como para mi familia. Liderar Nintendo of America ha sido el honor de su vida, y estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado tanto en los resultados comerciales como en las experiencias que hemos creado para los consumidores».

Continuó: «Ahora, es hora de que la próxima generación de liderazgo y el historial de Devon habla por sí misma. Ella es una líder excepcional, y su promoción es un testimonio de su fuerte desempeño y contribuciones estratégicas al crecimiento de la compañía. Tengo plena confianza en que guiará a la compañía a alturas aún mayores».

