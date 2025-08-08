El presidente de Myanmar, Myint Swe pasa después de la enfermedad







Myint swe, que se convirtió Myanmar’s Presidente interino en circunstancias controvertidas después de que los militares incautaron el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi hace más de cuatro años, murió el jueves, dijo el ejército. Tenía 74 años.

Murió en un hospital militar en la capital, Naypyitaw, el jueves por la mañana. Su funeral se llevará a cabo a nivel estatal, pero la fecha no ha sido revelada.

Myint swe’s muerte Llegó más de un año después de que dejó de llevar a cabo activamente sus deberes presidenciales después de que se informara públicamente que estaba enfermo. Los medios estatales informaron el martes que había estado en estado crítico y recibió cuidados intensivos desde el 24 de julio en un hospital militar en Naypyitaw. El funeral de SWE se llevará a cabo a nivel estatal.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. Mid-day accepts no responsibility or liability for its dependability, trustworthiness, reliability and data of the text. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente