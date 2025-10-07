El presidente de MPR, Muzani, asistirá a la inauguración de dicho Aldi para convertirse en presidente de la Mezquita Mundial Juvenil

Yakarta, Viva – Presidente MPR RI, Ahmad Muzani asistirá al fortalecimiento de Datuk H Dijo Aldi Al Idrus como Presidente de la Juventud Mundial de la Mezquita a la vez convención Dmdi 23 en el Hotel Borobudur, Yakarta, viernes 24 de octubre de 2025.

Esto fue revelado por Muzani después de recibir la amistad de Aldi Al Idrus con las filas y la secretaría del mundo islámico malayo indonesio (DMDI) en el edificio Nusantara III, Central Yakarta.

También presente en la amistad, HH Ahmad Rizqon, Yeyen Munawar, Dmdi Malasia Secretaría Prof Dr. H Datuk Wira Jamil Mukmin, Datuk Sabrina, Datuk Zainal, Hazelin Thalib, Sillaul Amri Nasuity y Saoriful Azrin.

Tarifa de Muzani, dijo Aldi Al Idrus es una figura conocida como un joven de la mezquita que es muy istiqomah hasta el día de hoy.

Dicho a Aldi también se sabe que es activo para moverse para actividades de mezquita y sociales y humanidad.

En esa ocasión, Muzani entregó un mensaje de que la gerencia juvenil de la mezquita y DMDI siempre vinculaba su corazón con la mezquita. Para que sea lo que sea que haga será beneficioso para la Ummah.

«Y veo que la Mezquita de la Juventud del Mundo y Dmdi Indonesia han hecho esto con un trabajo real como limpiar la mezquita y dar regalos a la mezquita Marbot en toda Indonesia», dijo Muzani, citado el martes 7 de octubre de 2025.

Muzani también reveló que DMDI debería ser el adherente de los musulmanes y la comunidad malaya en todo el mundo.

«También nos recuerdo que debemos continuar preservando el lenguaje malayo como el lenguaje de la unidad para la ummah islámica y la sociedad malaya del mundo porque desde el principio nuestros antepasados ​​habían acordado hacer que el malayo usara a lo largo del archipiélago que comenzó desde el sur de Tailandia, Camboya, Filipinas, Brunei Darussalam, Indonesia y otros que hicieron que Malay el lenguaje de la Unidad de Malay», dijo Muzani.

Mientras tanto, el Presidente de la Juventud de la Mezquita Mundial, dijo Aldi Al Idrus, quien también es el presidente de DMDI Indonesia, enfatizó que su partido siempre ha apoyado constantemente a todas las políticas gubernamentales destinadas a realizar el bienestar de la gente y la paz.

Especialmente, dijo, relacionado con la provisión de alimentos nutritivos libres (MBG) para niños y mujeres embarazadas, y también erradicando la corrupción.