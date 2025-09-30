El presidente de Madagascar disolvió al gobierno después de que la demostración mata a 22 personas

Yakarta, Viva – Presidente Madagascar Andry Rajoelina anunció la disolución del gobierno después de una protesta mortal, que mató al menos a 22 personas y fue dirigido por jóvenes que sacudieron el estado del archipiélago en el Océano Índico desde el jueves 25 de septiembre de 2025.

«Reconocemos y disculpamos si los miembros gobierno No lleve a cabo las tareas que se les dan; Entiendo la ira, la tristeza y las dificultades causadas por los cortes de energía y los problemas de suministro de agua «, dijo Rajoelina en un discurso transmitido en televisión por la estación de televisión Televiziona Malagasy (TVM) de la capital antananarivo.

Demostración Este es el más grande que haya sucedido en Madagascar durante muchos años y es el desafío más serio que enfrenta Rajoelina desde que fue reelegido en 2023.

Dijo que quería crear espacio para diálogo con jóvenes que estaban enojados con la falta de agua y cortes de energía. «Escucho esa llamada, siento el sufrimiento; entiendo el impacto en la vida diaria», dijo.

Además, Rajoeline prometió brindar apoyo a las personas de negocios afectadas por el saqueo durante las protestas.

Las Naciones Unidas dijeron el lunes que al menos 22 personas murieron y que más de 100 personas resultaron heridas en manifestaciones inspiradas en protestas llamadas «Gen-Z» en Kenia y Nepal.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que las víctimas, incluidos los manifestantes y los civiles que fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad, o en violencia y saqueo fueron generalizados por individuos y pandillas que no estaban relacionadas con los manifestantes.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó el número de víctimas mencionadas por las Naciones Unidas, diciendo que los datos no se originaron en la autoridad nacional competente y se basó en «rumores y información errónea».

Los manifestantes se reunieron en una universidad el lunes, donde agitaron pancartas e intentaron alinearse hasta el centro de la ciudad, pero fueron disueltos por la policía que disparó gases lacrimógenos. (Hormiga)