El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la OTAN y a las naciones europeas que tomen medidas más fuertes contra Rusia, particularmente criticando a Europa por continuar comprando petróleo Moscú. En declaraciones a los periodistas, Trump dijo: «No están haciendo el trabajo. La OTAN tiene que reunirse. Europa tiene que reunirse. Europa es mi amiga, pero Europa está comprando petróleo de Rusia. No quiero que compren petróleo. Y las sanciones que están poniendo no son lo suficientemente duras. Y estoy dispuesto a hacer sanciones, pero tendrán que endurecer sus sanciones con lo que estoy haciendo».
«Solo para aclarar, no avanzarías hasta que la OTAN avance. Bueno, estoy listo para seguir adelante, pero tienen que hacerlo. Pero en este momento están hablando y no lo están haciendo. Están comprando mucho petróleo desde Rusia. Ese no es el acuerdo ”, agregó, al tiempo que critica a las naciones europeas por continuar importando gas natural licuado (GNL) de Rusia.
Recientemente, Trump propuso que la OTAN imponga aranceles del 50 por ciento al 100 % en China. Beijing describió el lunes el llamado de los Estados Unidos a los países del G7 y la OTAN para imponer aranceles contra China y otros países que importan el petróleo ruso como un «acto típico de acoso unilateral» y «coerción económica», y contramedidas amenazadas si se avecina el llamado de Washington. Mientras tanto, las delegaciones chinas y estadounidenses se reunieron en España el lunes para el segundo día de sus conversaciones sobre temas económicos y comerciales.
Prez Trump amenaza con llamar a la emergencia nacional
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes que tomaría medidas federales y declararía una emergencia nacional si las autoridades de Washington, DC, finalizan la cooperación entre el Departamento de Policía Metropolitana y la Control de Inmigración y Aduanas (ICE), diciendo que «no permitirá que el delito regrese». El presidente también acusó Washington El alcalde Muriel Bowser de Bowing ante «demócratas radicales de izquierda», diciendo: «Ahora, bajo la presión de los demócratas radicales de izquierda, el alcalde Muriel Bowser, quien ha presidido esta violenta adquisición criminal de nuestra capital durante años, ha informado al gobierno federal que el Departamento de Policía Metropolitana no va a cooperar con ICE en la eliminación y la relcencia de los alienígenas ilegales peligrosos». «.».
