El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, detiene el paquete de ayuda militar a Taiwán







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Y el presidente chino Xi Jinping celebró una conversación telefónica, informó Xinhua News el viernes. Antes de la llamada entre los dos líderes, los medios estadounidenses informaron que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha negado a otorgar la aprobación de USD 400 millones de ayuda militar a Taiwán porque está tratando de negociar un acuerdo comercial con China.

Trump también se esfuerza por un acuerdo de la cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, según los informes de los medios de EE. UU. La administración Trump generalmente busca suavizar las relaciones con Beijing. Un representante de la Casa Blanca dijo que la decisión del paquete de ayuda no se ha finalizado y puede ser revisada. Según los medios de comunicación locales de los Medios de EE. UU., Se esperaba que Trump y XI discutieran un acuerdo para confirmar el marco de un acuerdo que separaría la aplicación Tiktok de su propietario chino, Bytedance, para evitar una prohibición de los Estados Unidos.

«Tenemos un trato en Tiktok. He llegado a un acuerdo con China. Voy a hablar con el presidente Xi el viernes para confirmar todo ”, dijo Trump a Mediapersons fuera de la Casa Blanca el martes según el New York Post.

El año pasado, el ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley que ordenó que la empresa matriz de Tiktok, Bytedance, con sede en China, venda la aplicación o enfrente una prohibición en los Estados Unidos debido a las preocupaciones de seguridad nacional. Se programó una ley federal de los Estados Unidos para entrar en vigencia en enero de este año, requiriendo que la compañía busque un propietario no chino o que enfrente una prohibición en los Estados Unidos. Trump luego extendió la fecha límite.

Chino y Funcionarios estadounidenses Los equipos comerciales tuvieron una nueva ronda de conversaciones en Madrid, España, el domingo y lunes, luego de discusiones anteriormente en Suiza, Gran Bretaña y Suecia.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente