El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cambiará el pentágono







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Se espera que firme una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Trump observó la medida en los últimos días junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth.

«Lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre. Ganamos la Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2 – Se llamaba el Departamento de Guerra, y para mí, eso es realmente lo que es. La defensa es parte de eso, pero tengo la sensación de que vamos a cambiar «, dijo Trump. Fox News informó primero detalles sobre la próxima orden ejecutiva. Hegseth, el jueves, indicó que el cambio era inminente.

