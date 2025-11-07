El presidente de los comandantes rompe el silencio sobre el rumor de Donald Trump

El Comandantes de Washington han soportado una campaña de pesadilla hasta ahora en 2025, y las cosas no mejoraron para ellos en la Semana 9. Como si quedar eliminado no fuera lo suficientemente malo, el equipo también perdió al mariscal de campo estrella Jayden Daniels por una espantosa lesión en el codo eso, en última instancia, podría terminar su temporada prematuramente.

Si bien los Commanders están tambaleándose por todas las lesiones que han tenido que afrontar esta temporada, el NFL no espera a nadie. Como resultado, el equipo tiene que prepararse para su próxima competencia en la Semana 10, y con informes que surgen de que el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trumpestará presente en este partido, Washington optó por romper el silencio sobre estos rumores.

Los comandantes confirman que Donald Trump asistirá a la Semana 10 de Clash vs. Lions

Las esperanzas eran altas para los Commanders en la temporada 2025 después de llegar al Juego de Campeonato de la NFC la temporada pasada. Después de nueve juegos, aunque el equipo tiene solo un récord de 3-6 y con un calendario difícil por delante, parece que sus esperanzas de postemporada se están desvaneciendo rápidamente, especialmente ahora que Daniels sufre otra lesión más.

La buena noticia para Washington es que cuenta con un respaldo competente en Marcus Mariota, quien ha demostrado que puede llevar al equipo a la victoria. El problema es que, con tantos otros jugadores lesionados, su tarea se ha vuelto aún más difícil. Con eso en mente, derrotar a un talentoso Leones de Detroit El equipo en la Semana 10 será un desafío difícil para Mariota y el resto del equipo.

El viernes, el enfrentamiento de los Commanders con los Lions se volvió un poco más intrigante cuando se informó que Trump planeaba asistir al juego. Efectivamente, fue rápidamente confirmado por el equipo que Trump estaría en este juego como parte de la iniciativa Saludo al Servicio de Washington para el mes de noviembre.

«Nos sentimos honrados de darle la bienvenida al juego al presidente Trump mientras celebramos a quienes han servido y continúan sirviendo a nuestro país», dijo el presidente de los comandantes, Mark Clouse, en un comunicado. «Toda la organización Commanders se enorgullece de participar en la iniciativa Saludo al Servicio de la NFL en toda la liga, reconociendo la dedicación y el sacrificio de los veteranos de nuestra nación, los miembros en servicio activo y sus familias este domingo».

Comandantes que intentan desesperadamente volver a la columna de victorias

La presencia de Trump en este juego ciertamente llamará la atención, ya que no es frecuente que el presidente de los Estados Unidos asista a eventos deportivos. Dado que la liga continúa buscando retribuir al personal militar veterano y en servicio activo y a sus familias, la asistencia de Trump solo debería ayudar a la iniciativa Saludo al Servicio de la liga.

En el campo, ésta será una batalla para los comandantes. Los Lions acaban de sufrir una sorpresiva derrota en la Semana 9 a manos de los Vikingos de Minnesotay tendrán la intención de garantizar que eso no vuelva a suceder este fin de semana. El inicio de este juego está programado para las 4:25 pm ET el domingo por la tarde.