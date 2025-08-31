El presidente de la mezquita del Presidente del Mundo recuerda al público no anarquista y brutal durante la manifestación

Yakarta, Viva – Presidente de la Juventud Mundial de la MezquitaDatuk H dijo que Aldi Al Idrus recordó que todas las personas en Indonesia no se comportaron anarquista Al transmitir aspiraciones y demandas en la acción demostración.

Leer también: PRABOWO: Hay síntomas de acción que conducen a la traición y al terrorismo



Según él, la actitud anarquista puede dañar a muchas partes. De hecho, puede causar víctimas.

Esto fue transmitido por dicho Aldi Al Idrus respondiendo a las manifestaciones de que durante esta semana ocurrieron en varias regiones del país que terminó en Keos y enfrentamientos.

Leer también: ¡Objetivo equivocado! Rumah Nafa Urbach, que fue saqueado por las masas, resultó tener un exhusband, e incluso entonces solo una casa alquilada



«A todos los ciudadanos se les ha dado libertad para expresar opiniones y aspiraciones. Se espera que sea educado en cada acción», dijo Aldi en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

También apeló a los residentes que no dañen instalaciones públicas y saqueo de activos estatales.

Leer también: La organización juvenil Lintas Faith Congregation of the Community para protegerse y no anarquistas



«No es bueno y hace que la atmósfera de seguridad nacional no sea propicio», dijo.

No solo eso, dijo que Aldi también pidió a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que permanecieran humanistas para asegurar las manifestaciones realizadas por varios elementos de la sociedad. E inmediatamente tomó una posición firme cuando la masa de acción comenzó a llevar a cabo actos anarquistas.

«Mantente humanista y apele a la masa de acción si comienzan a hacer el caos, y prestan atención al intruso que intenta dañar la acción pacífica de las masas. Sin embargo, si las masas intentan crear una atmósfera cada vez más anarquista, dispersan a las masas de una manera que no causa víctimas y no hace daño, explicó.

Dijo Aldi, quien también es el presidente general de PP AMPG en la oportunidad también solicitó que la Mezquita Juvenil Juvenil permanezca en un corredor pacífico durante una manifestación.

«La brigada de la mezquita puede monitorear la situación de demostración en las provincias y distritos en Indonesia. No dejes que los activos del país que hemos construido durante 80 años en este país fueron destruidos por humanos irresponsables», concluyó.