El presidente de la juventud Bula Maluku fue supuestamente derrotado por la policía, los residentes de Ricuh buscaron la sede de Brimob.

Seram oriental, VIVA – El ambiente frente a la sede de Brimob Kelapa Dua, Bula City, Eastern Seram, Maluku, de repente caótica el lunes por la tarde (22/09/2025). Los residentes ocupan la sede de Brimob después de escuchar las noticias de las palizas contra Jefe juvenil de bulaAji Rumaday, supuestamente llevado a cabo por varios miembros de Brimob.

Leer también: Tiktok pertenecerá a los Estados Unidos pronto



La acción masiva era una forma de ira del ciudadano por las supuestas acciones de los matones del aparato. Se unieron para encontrar a los perpetradores y exigir responsabilidad. Los disturbios estallaron frente a la sede, porque las acciones de los residentes fueron bloqueadas por varios miembros de Brimob. Algunos residentes parecen histéricos, condenando las acciones arrogantes realizadas por funcionarios uniformados.



Residentes de la sede de Geruduk del Brimob Kelapa Dua, Bula, Eastern Seram, Maluku Foto : Usman Mahu Fitriansa/Tvone/Maluku

Leer también: El analista constitucional IHSG se recuperará, Peek 5 Posibles recomendaciones de acciones Cuan



En el video de aficionados, Aji Rumaday explicó que un grupo de pueblos de Brimob de repente fue a su casa y lo atacó. No solo eso, su esposa y su hijo también fueron víctimas. Supuestamente se agruparon en una condición ebrio.

«Yo, mi esposa y mi hijo están en el hola», dijo Aji Rumaday, víctima de la paliza.

Leer también: JPPI pide al programa MBG que se detenga, aquí está la respuesta de la Comisión IX



Como resultado del incidente, Aji sufrió moretones en la cara e inmediatamente informó el incidente a la estación de policía de East Seram. Espera que este caso pronto sea seguido legalmente.

Hasta que se revelara esta noticia, la policía no había proporcionado una declaración oficial sobre la supuesta violencia cometida por una serie de Brimob sin escrúpulos. (Usman Mahu Fitriansa/Tvone/Maluku)