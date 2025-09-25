El presidente de la FIFA, explica sobre la posición dual de Erick Thohir

Nueva York, Viva – Presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Gianni Infantino dice el elemento del departamento Erick thohir como presidente general Pssi Al mismo tiempo, el Ministro de Jóvenes y Deportes no es un problema.

Infantino llamó a Erick Thohir como una figura multitalento que pudo llevar a cabo muchas cosas bien.

«Eso no es un problema, por supuesto que no importa. Pak Erick Thohir ha demostrado en el pasado que era un multitalento. Podría hacer muchas cosas de manera extraordinaria», dijo el miércoles el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de una reunión con el presidente Prabowo Subianto en Nueva York, Estados Unidos.

Infantino aludió a Erick Thohir en el historial de liderar la Federación de Fútbol, ​​su trabajo en el gobierno y su papel en el avance de los deportes en Indonesia.

El presidente de la FIFA también enfatizó que Erick Thohir era miembro del Comité Olímpico Internacional, así como de sus colegas cercanos.

Erick Thohir en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta

Según Infantino, Erick Thohir es una persona muy competente y ha traído a Indonesia a convertirse en un país que ahora es visto por el mundo.

Anteriormente, el Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Erick Thohir todavía se desempeñó como presidente de PSSI después de recibir una carta de la FIFA el lunes.

Erick Thohir explicó la posición dual como Mencora y Presidenta General de PSSI que actualmente posee, no violó las regulaciones de la FIFA.

«Esta mañana recibí una carta de la FIFA, que declaró el estado con mi historial existente hasta ahora en el fútbol, ​​no había conflicto de intereses.

Erick fue nombrado nuevo Menpora por el presidente Prabowo Subianto el 17 de septiembre, reemplazando a Dito Ariotedjo, quien ocupó el cargo desde abril de 2023.

Erick también descartó la ansiedad de que el fútbol sería un niño dorado de Kemenpora porque era el presidente general de PSSI.

«Es imposible para mí ser la Menpora, su fútbol de niños dorados, no. Mi hijo dorado más tarde son los deportes de 13 o 14 deportes. Y, por supuesto, otros deportes, reiniciamos», dijo Erick Thohir. (Hormiga)