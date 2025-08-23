El presidente de la FIFA anuncia el dibujo de la Copa Mundial 2026 en Washington DC, ¿está presente el equipo nacional de Indonesia?

VIVA – Dibujo Copa Mundial 2026 ciertamente tuvo lugar en Washington DC el 5 de diciembre. Esto fue anunciado directamente por el presidente FIFA, Gianni Infantinoa través de su cuenta personal de Instagram.

Leer también: El feroz Kevin Diks, solo 45 minutos inmediatamente hacen que el jefe de Monchengladbach Klepek-Klepek



«Las finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrán lugar el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro Kennedy, Washington DC», escribió Gianni Infantino.

El anuncio se realizó después de que Infantino conoció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el viernes 22 de agosto de 2025

Leer también: Revelado, la causa de Kluivert no llamó a Ivar Jenner al equipo nacional indonesio



«Estoy feliz de poder anunciar esta información con el presidente estadounidense Donald J. Trump en la Casa Blanca hoy», dijo Infantino.

Agregó que el gran escenario había sido preparado para la fiesta mundial de fútbol. «El escenario ha sido preparado, el entusiasmo está aumentando y pronto sabremos el camino que traerá a los mejores equipos del mundo a la gloria en 2026!» dijo.

Leer también: Declaración de clase de Marc Klok después de ser llamado al equipo nacional indonesio



2026 Copa del Mundo en sí se llevará a cabo en tres países, a saber, Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición del torneo también hizo historia seguida de 48 países, un aumento de 32 equipos en la edición anterior.

El nuevo formato hace que 48 equipos se dividirán en 12 grupos, cada uno de ellos habitado por cuatro países. Los dos mejores equipos de cada grupo más los ocho equipos mejor clasificados avanzarán a la fase de eliminación.

Mientras tanto, varios países aún tienen que luchar en la ronda de clasificación, incluida Equipo nacional Indonesia. El equipo de Garuda se encuentra en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026 y enfrentará a oponentes pesados ​​como Arabia Saudita e Irak.

La serie de partidos decisivos tendrá lugar del 8 al 14 de octubre, además de ser una oportunidad de oro para que Indonesia mantenga la esperanza en las finales de la Copa Mundial por primera vez.