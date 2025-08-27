El presidente de la FCC insta a Google a llegar a la restauración de Fox News a YouTube TV

Brendan CarrEl presidente pro-Trump de la FCC, intervino en la pelea de carruajes entre Google’s TV de YouTube y Fox Corp. – cual Amenaza con sacar a Fox News y otras redes de la plataforma de transmisión.

Carr, al expresar su opinión personal sobre el asunto, parecía culpar al enfrentamiento en Google y YouTube. Además de citar la importancia de la televisión de YouTube que proporciona «noticias» a los clientes, llamó al juego del sábado a Texas (No. 1) vs. Ohio State (No. 3), que se emitirá en la red de transmisión Fox.

«Google eliminar los canales de Fox de YouTube TV sería un resultado terrible», escribió Carr el martes en un correo en X. «Millones de estadounidenses confían en YouTube para resolver esta disputa para que puedan seguir viendo las noticias y los deportes que desean, incluido el gran juego de esta semana: Texas @ Ohio State. ¡Haga un acuerdo con Google!»

YouTube, respondiendo a Carr’s Post el martes, escribió: «¡También amamos el fútbol @BRENDANCARRFCC! Estamos trabajando duro para negociar un acuerdo que sea justo para Fox, nuestros valiosos suscriptores y todos nuestros socios. Estén atentos».

La FCC no tiene autoridad reguladora sobre servicios entregados en Internet como YouTube TV. Carr ha interrogado previamente a Google y YouTube TV sobre sus decisiones comerciales privadas: en marzo, el presidente envió una carta a la compañía sobre «preocupaciones» que «han sido planteadas alegando que su empresa tiene una política (secreta o de otro tipo) que discrimina contra la programación basada en la fe», citando una queja presentada por los grandes medios estadounidenses conservadores. En ese momento, un representante de YouTube dijo en un comunicado que «damos la bienvenida a la oportunidad de informar la FCC en el servicio de suscripción de YouTube TV y las decisiones comerciales estratégicas que tomamos en función de factores como la demanda del usuario, el costo operativo y los términos financieros, y para reiterar que no tenemos ninguna política que prohíba el contenido religioso».

Si bien la FCC no tiene autoridad sobre la televisión de YouTube y otros proveedores conocidos en la jerga de la industria como «distribuidores de programación de video multicanal virtual» o VMVPDS, la agencia está considerando expandir sus reglas para incluirlas.

El actual acuerdo de distribución de TV de YouTube con Fox Corp. expira el miércoles 27 de agosto a las 5 pm ET.

Los canales de Fox Corp. en peligro de oscurecer en YouTube TV son: estaciones locales de Fox; Btn; Negocio de zorro; Fox Deportes; Fox News; Fox Soccer Plus; Fox Soul; Fox Sports 1 (FS1) y Fox Sports 2 (FS2); Clima de zorro; Ktvu plus; y Livenow de Fox. Además, el acuerdo de las compañías cubre Fox Nation como un complemento opcional de YouTube TV por $ 7.99 por mes.

En Mensaje para suscriptores El lunes, YouTube TV dijo que los suscriptores serán elegibles para recibir un crédito de $ 10 si el contenido de Fox no está disponible «por un período prolongado de tiempo» como resultado de la pelea por contrato.