El presidente de la FCC golpea a Jimmy Kimmel después de la suspensión

El presidente de la FCC, Brenan Carr, apareció en el programa de noticias Fox de Sean Hannity para alabar a Nexstar y Sinclair por tirar «Jimmy Kimmel Vivir ”de su abecedario Estaciones afiliadas, después de lo cual ABC suspendió la producción del programa indefinidamente.

«Algo se ha ido muy mal», dijo Carr sobre programas nocturnos como Kimmel’s. «Pasaron de ser béisperos de la corte que se burlarían de todos en el poder para ser clérigos de la corte y hacer cumplir una ideología política muy estrecha. Y Nexstar se puso de pie y dijo:» Tenemos la licencia y ya no queremos ejecutar esto. No creemos que sea el interés de nuestra comunidad. Sinclair. Foie Gras progresivo que sale de Nueva York y Hollywood «.

«Charlie Kirk se propuso cambiar el país, para cambiar la cultura», continuó. «Y los resultados de su trabajo continúan produciendo resultados, y eso es algo bueno».

ABC suspendió indefinidamente «¡Jimmy Kimmel Live!» El miércoles después de que Nexstar, que posee 32 estaciones afiliadas de ABC en todo el país, anunció que dejaría de transmitir la serie nocturna debido a los comentarios del anfitrión sobre el asesinato de Charlie Kirk. Esa noticia llegó después Carr amenazó con emprender acciones legales contra ABC por las palabras de Kimmel.

«Llegamos a algunos nuevos mínimos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este niño que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos», dijo Kimmel durante su transmisión el lunes.

Nexstar dijo que «se opone firmemente» a los comentarios recientes de Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk, que el presidente de transmisión de la compañía, Andrew Alford, llamó «ofensivo e insensible». «Continuar dándole al Sr. Kimmel una plataforma de transmisión en las comunidades a las que servimos simplemente no es de interés público en el momento actual», dijo Alford en un comunicado.

Poco después de la noticia, Carr respondió en X diciendo«Quiero agradecer a Nexstar por hacer lo correcto. Las emisoras locales tienen la obligación de servir al interés público. Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que las emisoras retrocedan a la programación de Disney que determinan los valores comunitarios. Espero que otros locutores sigan el ejemplo de Nexstar».

