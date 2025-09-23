El presidente de la FCC, Brendan Carr, minimiza su papel en la suspensión de Jimmy Kimmel

Brendan Carrel presidente designado por Trump del FCCel 17 de septiembre llamado Jimmy KimmelLos comentarios sobre el asesino de Charlie Kirk «Algunas de las conductas más enfermas posibles». Pero Carr dice ahora que sus comentarios sobre Kimmel no tuvieron nada que ver con la decisión de ABC de suspender al anfitrión nocturno.

En un podcast conservador el miércoles pasado, Carr amenazó a ABC y sus afiliados Si no «tomaron medidas» sobre Kimmel: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante». Carr implicaba que la FCC buscaría acusaciones de «distorsión de noticias» contra los emisores locales de ABC a menos que dejaran caer a Kimmel. «Francamente, creo que ya es hora de que muchas de estas emisoras con licencia se retiren a Comcast y Disney, y digan» Vamos a evitarlo, ya no vamos a ejecutar Kimmel hasta que enderezas esto «, dijo.

Poco después, Nexstar Media Group, que tiene 32 afiliados de ABC, dijo que «se opone firmemente a los comentarios recientes hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otras programas en sus mercados afectados por ABC». Entonces Sinclair, que opera 38 estaciones de ABC, hizo lo mismo al evitar «Jimmy Kimmel Live!» – y La compañía agradeció específicamente a Carr por sus comentarios. Después del anuncio de Nexstar, ABC dijo que estaba suspendiendo indefinidamente el programa de Kimmel. Carr celebró las noticias sobre el banco de Kimmel, enviando a un reportero de CNN un gif de «The Office» Michael Scott y Dwight Schrute haciendo gestos de «Rave the Roof».

El lunes, Carr rechazó jugar un papel en la suspensión de Kimmel. En una aparición en la Cumbre Anual de Concordia de 2025 en Nueva York, Carr dijo: «Jimmy Kimmel está en la situación en la que se encuentra debido a sus calificaciones, no por nada de lo que ha sucedido a nivel del gobierno federal». Que resonó Reclamaciones del presidente Trump que Kimmel fue «despedido por malas calificaciones». Carr también citado La cancelación de CBS de «The Late Show con Stephen Colbert» que la red afirmó fue «una decisión puramente financiera».

Pero según Carr, no fue solo «malas calificaciones» lo que provocó el rechazo de los grupos de estaciones afiliados a ABC contra Kimmel. Para escuchar su explicación, Nexstar y Sinclair habían decidido independientemente que el espectáculo de Kimmel no estaba en el «interés público». Carr dijo que su comentario de que «podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil» fue un hipotético señala lo que la FCC podría Haga si hubiera una queja de «distorsión de noticias» presentada contra Kimmel y ABC, y que a pesar de que Carr había llamado a los comentarios de Kimmel sobre MAGA tratando de explotar el asesinato de Kirk para anotar puntos políticos «algunas de las conductas más enfermas posibles», el presidente de la FCC afirmó que no había expresado su opinión sobre el mérito final «de una queja de una queja.

«Lo que he sido muy claro en el contexto del episodio de Kimmel es la FCC y yo en particular en particular no hemos expresado su opinión sobre los méritos finales que se había presentado algo así que nuestra toma sería una forma u otra», afirmó Carr el lunes.

Después de los comentarios de Carr en la Conferencia Concordia, Disney dijo que trajo a Kimmel a partir del martes. (Cuando se le pidió comentarios a Carr, se refirió a su charla en la conferencia). Sinclair dijo que continuaría adelantando «Jimmy Kimmel Live!» con la programación de noticias y que «las discusiones con ABC están en curso a medida que evaluamos el rendimiento potencial del programa». Nexstar no ha dicho si traerá el programa de Kimmel de regreso a sus afiliados hasta el martes por la mañana; La compañía, cuya adquisición propuesta por $ 6.2 mil millones de TEGNA requiere la aprobación de la FCC, tiene negaron que los comentarios de Carr influyeron en su decisión.

La semana pasada, los críticos acusaron a la FCC de presión incorrecta sobre ABC y locutores locales para cancelar Kimmel, y equivalía a una violación de la Primera Enmienda. Por ejemplo, el gobernador de California Gavin Newsom acusó al Partido Republicano de no creer en la libertad de expresióndiciendo «te están censurando en tiempo real».

En su charla en la Conferencia de Concordia, Carr culpó a los demócratas por «tergiversar por completo el trabajo de la FCC y lo que hemos estado haciendo. Vi que había una carta de algunos demócratas del Senado que decía que la FCC amenazó con revocar la licencia de Disney y ABC si no disparaban a Jimmy Kimmel. Y que no sucedía de ninguna manera o forma». El presidente Trump, sin embargo, tiene, repetidamente, amenazó con usar el poder del gobierno federal para revocar las licencias de los radiodifusores de televisión que lo disgustan.

Pero no fueron solo los demócratas los que se opusieron a la postura de Carr en Kimmel. El senador Ted Cruz (R-Texas) el viernes pasado dijo que «odia lo que dijo Kimmel» y está «encantado de ser despedido». (Kimmel, por supuesto, no fue «despedido»). A Cruz le gustó Carr a un «mafioso» Cuando el presidente de la FCC amenazó a los locutores. «Eso terminará mal para los conservadores», dijo Cruz. «Llegará un momento en que un demócrata vuelva a gana, gana la Casa Blanca. Se desharán de todo lo que Estados Unidos es conservador. Se desharán de cada podcast. Se desharán de todo. Nos silenciarán. Usarán este poder y lo usarán sin antigüedad y eso es peligroso». (David Letterman también hizo una referencia a la mafia: La leyenda nocturna, hablando en el Festival del Atlántico el jueves pasado, dijo sobre el comentario de Carr: «¿Quién está contratando a estos matones-Mario Puzo?», Refiriéndose al autor de «The Godfather».

Carr dijo lo que destaca la controversia de Kimmel es el objetivo de la FCC «para capacitar a las estaciones de televisión locales para satisfacer las necesidades de las comunidades locales. Nuevamente, tienes programadores nacionales como Disney, como Comcast, como Paramount que no están licenciados por la FCC, que no tienen una obligación de interés público, y proporcionan muchos de los programas de primetriz que se presentan que las estaciones de televisión con licencia presentan el aire».

Carr se refirió a una carta que envió al CEO de Disney, Bob Iger, en noviembre de 2024, que según el presidente de la FCC señaló que «Una de las cosas que estamos tratando de hacer es volver a empoderar esas estaciones de televisión locales porque creo que las cosas se han ido de equilibrio cuando los programas nacionales tienen demasiado poder. Las estaciones de televisión locales son algo así como para recibir el final de todo eso, nuevamente, nuevamente, creo que habrían tenido una diferente perspectiva de la perspectiva de lo que quieren recibir una especie de recepción de lo que quieren.

Al comienzo de su sesión en la Conferencia de Concordia, Carr comentó: «No he visto tanto interés en el trabajo de la FCC desde la gran derogación de la neutralidad de la red de 2017, donde nos dijeron que el trabajo de la FCC y que iba a dar como resultado el fin de Internet. Creo que hay tanta base en la que se trata de la realidad en que se realizan una gran cantidad de democratos. de proyección y distorsión «.

Carr expresó su desaprobación de los anfitriones de TV nocturnos de izquierda. Pero enmarcó sus opiniones como solo sus propias reflexiones, en lugar de una posición política de la FCC que influiría en el mercado.

«Creo que parte de eso es muchos programas nocturnos que pasaron de ir a reír a líneas de aplausos», dijo Carr. «Pasaron de ser besos de la corte que se burlaron de todos. Y la gente debería. De eso se trata la comedia, ¿verdad? Hacer burlas de los republicanos, burlarse de los demócratas. Pero en lugar de hacer el papel de la corte, se convirtieron en clérigos de la corte donde estaban aplicando un tipo muy estrecho de visión partidista. Eso no es para mí finalmente juzgar, eso es para las calificaciones en la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia. Y es lo que es lo que vemos».