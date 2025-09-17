El presidente de la FCC amenaza a ABC sobre Jimmy Kimmel, comentario sobre Kirk Killer

FCC Presidente Brendan Carr ha amenazado con tomar medidas contra ABC después de Jimmy Kimmel sugerido en un monólogo que Charlie KirkEl asesino es «uno de ellos», que significa parte de «The Maga Gang».

Apareciendo en Benny Johnson’s podcast El miércoles, Carr y sugirió que la FCC tiene «remedios que podamos ver».

«Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil», dijo Carr. «Estas compañías pueden encontrar formas de cambiar la conducta y tomar medidas, francamente, en Kimmel o habrá un trabajo adicional para la FCC por delante».

Representantes para ABC y «¡Live Jimmy Kimmel!» no respondió a las solicitudes de comentarios.

En su monólogo El lunes por la noche en el show nocturno de ABC, Kimmel dijo que la «pandilla Maga» estaba tratando de anotar puntos políticos del asesinato de Kirk. Kirk, un destacado activista conservador, fue disparado y asesinado el 10 de septiembre en un debate en la Universidad de Utah Valley. Tres días después, las autoridades anunciaron que habían arrestado al presunto tirador.

«Golpeamos algunos mínimos nuevos durante el fin de semana con la pandilla MAGA tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos», dijo Kimmel.

El comentario ha sido recogido y criticaron los medios conservadores, que ha señalado las declaraciones oficiales que el sospechoso, Tyler Robinson, sostiene la «ideología izquierdista». Greg Gutfeld dijo en «The Five» de Fox News que Kimmel sufre de «delirios» y predijo que habría «terminado» si no aborda su comentario.

El miércoles, se le preguntó a Carr en el podcast de Johnson para la postura de la FCC sobre el comentario de Kimmel.

«Parece ser una de las conductas más enfermas posibles», dijo Carr. «En algunos sectores, hay un esfuerzo muy concertado para tratar de mentirle al pueblo estadounidense sobre la naturaleza de una de las actos de interés público más importantes y de interés periodístico que hemos visto en mucho tiempo».

Carr sugirió que Disney, la empresa matriz de ABC, debería abordar la conducta de Kimmel antes de que la FCC se involucre. «Ciertamente se podría ver un camino hacia adelante para la suspensión sobre esto», dijo Carr.

Carr sugirió que la FCC podría buscar acusaciones de distorsión de noticias contra los licenciatarios locales. «Francamente, creo que ya es hora de que muchas de estas emisoras con licencia se retiren a Comcast y Disney, y digan» Vamos a evitarlo, ya no vamos a ejecutar Kimmel hasta que enderezas esto «, dijo. «Es hora de que den un paso adelante y digan esta basura, en la medida en que eso es lo que viene por la tubería en el futuro, no es algo que satisfaga las necesidades de nuestras comunidades locales».

El presidente de la FCC también sugirió que la agencia podría usar su poder para perseguir «engaños» de noticias como la cobertura de los medios de comunicación principales de la computadora portátil de Hunter Biden, la agudeza mental de Joe Biden y el caso Jussie Smollett.

La semana pasada, Kimmel pidió un fin de «señalar con el dedo enojado» A raíz de la muerte de Kirk. «¿Podemos estar solo por un día estar de acuerdo en que es horrible y monstruoso disparar a otro humano?» Escribió en Instagram.

En julio, se le preguntó a Carr sobre la Guerra de palabras de Trump con «The View» de ABC, después de que la coanfitrión Joy Behar dijo que el presidente estaba «celoso de Obama». Apareciendo en Fox News, se le preguntó a Carr si el programa estaba en la «mira» de la administración.

«Es completamente posible que haya problemas allí», dijo Carr. «Una vez que el presidente Trump ha expuesto a estos guardianes de los medios y ha roto esta fachada, hay muchas consecuencias. Creo que las consecuencias de eso no están del todo terminadas».