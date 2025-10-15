El presidente de la Comisión III del DPRD de Gorontalo del Norte, Dheninda Chaerunnisa, niega haber ridiculizado al orador manifestante y aquí está su confesión

Gorontalo NorteVIVA – Presidente de la Comisión III del Consejo Regional Representativo del Pueblo (DPRD) Norte de Gorontalo, provincia de Gorontalo Dheninda Chaerunnisa proporcionando aclaraciones sobre el presunto gesto de burla de los manifestantes en el patio de la oficina del DPRD de Gorontalo Norte durante la manifestación pacífica celebrada el lunes.

«Así que en realidad en el vídeo no quise ridiculizar al orador, sino que me comuniqué a través de expresiones faciales con los empleados de mis padres que estaban presentes en ese momento, porque me hicieron un gesto con el pulgar hacia arriba», dijo Dheninda en Gorontalo el martes.



Presidente de la Comisión III Regencia de Gorontalo del Norte DPRD Dheninda Chaerunnisa

Explicó que al momento de la manifestación, un conocido dio una señal de que empleados que trabajaban en el negocio de sus padres se encontraban en el lugar para brindarles apoyo moral.

Aun así, se disculpó con toda la comunidad y prometió mejorar en el futuro.

La manifestación en el patio del edificio del DPRD de North Gorontalo fue llevada a cabo por un grupo de personas de la Alianza Comunitaria Preocupada de North Gorontalo que vinieron a transmitir una serie de demandas que podrían ser seguidas por esta institución el lunes 13 de octubre.

La cuestión más destacada se relaciona con las acusaciones de intermediarios en la contratación de empleados gubernamentales a tiempo parcial con acuerdos laborales (PPPK), según lo transmitido por Dheninda como presidente de la Comisión III.

Dheninda confirmó que continuará investigando a fondo al presunto corredor, en base a las aspiraciones recibidas de su partido.

«Me comprometo a investigar a fondo las acusaciones de intermediarios en este reclutamiento a tiempo parcial del PPPK. ¿Quién es el autor? También enfatizo que nunca he acusado a los intermediarios de ser activistas. Espero que nadie más tergiverse mi declaración», dijo. (Hormiga)