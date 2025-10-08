El presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, critica a Bad Bunny en el Super Bowl y favorece a Lee Greenwood

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intervino en el debate político sobre mal conejito siendo fichado para jugar el 2026 Supertazón espectáculo de medio tiempo, diciendo que fue “una decisión terrible”, haciéndose eco de las creencias del presidente Donald J. Trump, quien ya estableció su propia antipatía hacia Bad Bunny.

Johnson hizo algunos aportes constructivos sobre quién cree que debería haber sido elegido para actuar por el productor de medio tiempo Roc Nation: el líder republicano dijo que la estrella country de los 80, Lee Greenwood, habría sido la preferencia clara y obvia de Estados Unidos, citando «una audiencia más amplia».

Cuando se le preguntó sobre la controversia fuera de la Cámara de Representantes, Johnson admitió que el artista mundialmente popular que acaba de presentar “Saturday Night Live” durante el fin de semana no estaba realmente en su radar, pero dijo que sabía que de todos modos era una mala decisión.

«Ni siquiera sabía quién era Bad Bunny. Pero, en mi opinión, suena como una decisión terrible, por lo que he oído», dijo Johnson. Cuando se le preguntó por qué, el orador señaló: «Parece que no es alguien que atraiga a una audiencia más amplia».

Johnson añadió: «Y hay muchos ojos puestos en el Super Bowl, muchos niños jóvenes e impresionables. Y, en mi opinión, tendríamos a Lee Greenwood, o a modelos a seguir, haciendo eso. No a alguien como este».

Johnson no mencionó, como lo han hecho otros detractores de Bad Bunny, que una manzana de la discordia para algunos conservadores es que el artista puertorriqueño canta exclusivamente en español. El cantante también recibió críticas de la derecha por decir recientemente que, luego de una residencia sin precedentes en Puerto Rico, no llevaría su gira a los Estados Unidos continentales en el corto plazo debido a la posibilidad de que provocaría redadas de ICE entre sus multitudes. Ese temor quedó prácticamente confirmado cuando funcionarios de la administración Trump dijeron que ICE estaría presente en el Super Bowl, en respuesta a que Bad Bunny fuera catalogado como estrella.

El lunes, el presidente adoptó una postura muy parecida a la de Johnson: declaró además que, si bien no sabía nada sobre Bad Bunny, sabía que su apariencia sería una farsa. Respondiendo a una pregunta de un presentador de NewsMax que dijo «el NFL Simplemente elegí Bad Bunny Rabbit, o como se llame”, respondió Trump, “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Es una locura. … Creo que es absolutamente ridículo”.

Otros miembros de la administración han indicado que tienen una mejor idea de quién es Bad Bunny y que eso ha afectado los planes de que ICE esté activo en el Super Bowl. Después de que se anunció la reserva del medio tiempo, el asesor de Trump, Corey Lewandowski, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicaron que se enviarían agentes al juego para recoger a inmigrantes indocumentados. Cuando se le preguntó específicamente sobre la reserva de Bad Bunny de la NFL, Noem dijo: «Bueno, apestan y ganaremos, y Dios nos bendecirá y estaremos orgullosos de nosotros mismos al final del día, y ellos no podrán dormir por la noche porque no saben lo que creen. Y son tan débiles que lo arreglaremos».

En el encuentro en los pasillos de la Cámara el martes, Pablo Manríquez, quien dirige el medio de noticias sobre inmigrantes Migrant Insider, le hizo preguntas al orador sobre Bad Bunny.

Bad Bunny ha tenido más de 100 canciones en el Hot 100 de Estados Unidos, incluido el sencillo número uno “I Like It”. Sus últimos cuatro álbumes debutaron en el número 1 de la lista de álbumes de Billboard en Estados Unidos. El más reciente, “Debí Tirar Más Fotos”, debutó en el puesto número 2 del Billboard 200 en enero con 122.000 unidades, luego subió al número 1 con 203.500 unidades la semana siguiente.