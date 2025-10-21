El presidente de KONI elogia el éxito de PON Kudus Martial Arts 2025

VIVA – Presidente CABALLOS Centro, Teniente General TNI (Retirado) Normando marcianoexpresó su gran aprecio por el evento inaugural PON Autodefensa Santo 2025 que se llevará a cabo en Djarum Arena, Kaliputu, Kudus.

Evaluó que la implementación de este evento múltiple fue exitosa gracias al apoyo de la comunidad y la fuerte colaboración entre KONI y la Fundación Bakti Sport Djarum.

Marciano estuvo presente directamente en el campo de juego el martes (21/10) por la tarde para revisar el desarrollo de la competición. Según él, desde su inauguración el 11 de octubre, este evento se ha desarrollado sin contratiempos y lleno de entusiasmo.

«¡El apoyo de la comunidad Kudus es extraordinario! Desde el carnaval inaugural hasta el partido de hoy, su entusiasmo se ha convertido en una gran energía para todos los atletas», dijo Marciano en el Centro de Medios PON de Artes Marciales Kudus 2025.

También destacó cómo la comunidad Kudus se abrió a los atletas de todas las provincias de Indonesia. Además de competir, los participantes podrán sentir el calor de los residentes, disfrutar de delicias culinarias típicas como el Soto Kudus y realizar recorridos religiosos por la ciudad de los estudiantes del internado islámico.

Marciano enfatizó que PON Martial Arts se convertirá en la agenda de rutina bianual de KONI. Espera que este evento siga siendo un lugar para desarrollar y buscar talentos superiores en los deportes de artes marciales.

«Si Dios quiere, celebraremos el PON de Artes Marciales cada dos años. Se trata de una forma de colaboración entre KONI y la Fundación Djarum que debemos mantener», subrayó.

Además, KONI llevará a cabo una evaluación para fortalecer el concepto en el futuro. Marciano cree que PON Martial Arts tiene el potencial de convertirse en un evento de clasificación para PON nacional y eventos internacionales como los SEA Games, los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos.

«Si eventos como este se celebran regularmente, la contribución de la rama de las artes marciales a los SEA Games puede aumentar e incluso alcanzar el nivel asiático y mundial», afirmó.

Hasta el martes 21 de octubre de 2025, siete de cada diez deportes han completado la competición, incluidos la lucha libre, el judo, el taekwondo, artes marcialessambo y shorinji kempo. Los tres últimos deportes (ju-jitsu, kárate y wushu) se llevarán a cabo del 23 al 26 de octubre como final.

El deporte pencak silat llamó la atención después de que la atleta de Kalimantan Oriental, Fitri Mawarni, ganara con éxito una medalla de oro en la competición femenina B. Fitri pareció dominante y derrocó a la representante de DKI Yakarta, Shelena Cantika Ridwan, con un marcador aplastante de 34-14.