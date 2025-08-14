





Presidente iraní Masoud Pezeshkian se burló el miércoles del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece ayudar con la crisis del agua de Irán. Pezeshkian dijo en X que Israel ha negado el acceso a los palestinos al agua y a los alimentos, por lo que no se puede confiar. `¿Un régimen que priva a las personas de Gaza del agua y la comida dice que traerá agua a Irán? Un espejismo, nada más «, dijo.

Pezeshkian también dijo durante una reunión del gabinete en Teherán que `aquellos con una apariencia engañosa reclaman falsamente compasión por la gente de Irán. «Primero mire la difícil situación de Gaza y (sus) personas indefensas, especialmente los niños que luchan … debido al hambre, la falta de acceso al agua potable y la medicina, debido a un asedio del régimen brutal.

Netanyahu se dirigió a los iraníes en un mensaje de video el martes, prometiendo que Israel ayudaría a resolver la grave escasez de agua del país una vez que Irán sea ‘gratis’ del gobierno actual, según Medios de comunicación israelíesincluyendo el Post de Jerusalén. Los comentarios representan una transformación de un estado de guerra a las aranceles políticos. En junio, Israel llevó a cabo oleadas de ataques aéreos en Irán, matando a casi 1.100 personas, incluidos muchos comandantes militares. Retaliatory Irán, los ataques iraníes mataron a 28 personas en Israel.

El domingo, Pezeshkian Le dije a un grupo de funcionarios que «no tenemos agua, no tenemos agua debajo de nuestros pies y que no tenemos agua detrás de nuestras presas, así que me dices qué hacemos? Alguien viene y me dice qué tengo que hacer? «Él dijo que» estamos en una crisis grave e inimaginable «, y agregó que su administración está en contacto con expertos que están tratando de encontrar una solución al problema. Los expertos dicen que años de mala gestión de la sequía y agua condujeron a la crisis.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente