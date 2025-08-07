El presidente de Hybe expresa arrepentimiento por las investigaciones en la nota de los empleados

Bang Si-WhykPresidente de K-Pop Giant Hitbe que alberga BTS y Le Sserafim, entre otros, ha arrepentimiento expresado Sobre cómo las investigaciones en curso sobre él y su compañía en Corea del Sur han afectado a la organización y a sus partes interesadas.

«Durante el último año», escribió en un correo electrónico a los empleados de la compañía, «se ha dicho y escrito sobre mí en la prensa. Cada vez más, creo que estos eventos están causando confusión y preocupación por usted, así como para nuestros artistas, fanáticos y socios». El correo electrónico fue reportado por primera vez por Forbes.

Hybe y Bang están actualmente bajo investigación por las autoridades en Corea del Sur. Más recientemente, Hybe fue probado por las autoridades fiscales en Corea del Sur sobre presuntas violaciones del mercado, según el Heraldo de Corea. A principios de este año, las oficinas de Hybe fueron allanadas con respecto a las acusaciones de intercambio de información privilegiada por un ex ejecutivo. El año pasado, surgieron informes de que Bang e Hybe estaban siendo investigados intermedio interno acusaciones relacionadas con el 2020 IPO de Hybe, entonces gran entretenimiento. Hybe renombró del gran éxito en 2021.

«Volveré a Corea para trabajar de manera completa y transparente con los investigadores y poner en cuenta estas acusaciones», escribió Bang, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos «en particular, siento un profundo sentido de arrepentimiento de saber que nuestros miembros y artistas, que deberían estar enfocados únicamente en sus objetivos creativos y profesionales, podría estar sufriendo debido a esta situación … entiendo cómo mi ausencia puede haber contribuido a la confusión y la frustración».

BTS, con mucho, el grupo más reconocido a nivel mundial en la lista de Hybe, ha estado en una pausa extendida desde el año pasado, debido al servicio militar obligatorio de sus miembros. Un regreso de marzo de 2026 está en proceso.

Las acciones en Hybe aumentaron el siete por ciento en el día, a 277,500 wones surcoreanos, o alrededor de $ 200 USD.